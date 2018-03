"Met voeten op grond blijven" 17 maart 2018

Derde amateurklasse B

Dirk Ramaekers - KVK Wellen





In de derde amateurklasse B is de spanning stilaan te snijden. Wellen staat tweede gerangschikt op één puntje van leider Termien en wordt, eveneens met één puntje verschil, op de voet gevolgd door Bilzen-Waltwilder. Morgen krijgt Wellen KVW Zaventem op bezoek.





Dennis Hamers en co. hebben wel al een periodetitel op zak, maar aan de Wellense Houtstraat denken velen - zelfs niet meer stiekem - aan de oppergaai. Voorzitter Dirk Ramaekers blijft bij dit alles de nuchterheid zelve. "Kampioen spelen, zou uiteraard super zijn, maar toch blijven we best met beide voetjen op de grond", zegt Ramaekers. "KVW Zaventem is een haalbare kaart en we hebben tegen die ploeg, waar we één van onze slechtste uitmatchen speelden, nog iets goed te maken. Daarna moeten we naar het bedreigde Kampenhout. Altijd gevaarlijk, zo'n matchen tegen teams die zich willen redden."





De preses denkt dat de beslissende teerlingen zullen geworpen worden in de laatste drie of twee wedstrijden, terwijl een beslissing op de slotdag het summum zou betekenen met alleszins een Limburgse kampioen. (JEK)