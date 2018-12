Weinig interesse in nieuwe concessie Kiekenhoeve Toon Verheijen

04 december 2018

20u34 0 De gemeente heeft nog altijd geen nieuwe uitbater gevonden voor de Kiekenhoeve. In april van dit jaar werd een nieuwe concessie uitgeschreven, maar daar daagden uiteindelijk maar twee kandidaten voor op.

Het voorstel bleek echter niet helemaal volledig waarop de gemeente met de twee kandidaten verder in onderhandeling is gegaan. De kandidaten kunnen nu een laatste voorstel doen waarop de gemeente dan definitief moet beslissen. Als het dan opnieuw niets wordt, moet heel de procedure overgedaan worden. De huidige uitbaters zouden dan voorlopig de zaak nog openhouden. “We vragen ons wel af waarom er een studiebureau is aangesteld voor het dossier om zogezegd meer kandidaten aan te trekken terwijl dat helemaal niet gebeurd is”, aldus oppositieraadslid Guy Van Den Broeck (N-VA/PLE).

De Kiekenhoeve is een gerestaureerde abdijhoeve aan het toeristisch centrum en het Karrenmuseum. Ook het sportpark Hemelrijk ligt ernaast. De concessie wordt verleend voor een termijn van dertig jaar maar deze termijn is onderhandelbaar. De offertes worden beoordeeld en vergeleken op basis van vier gunningscriteria en op een totaal van 100 punten. De kandidaat met de hoogste totaalscore, wordt concessionaris van De Kiekenhoeve.