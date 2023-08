Wat te doen op 15 augustus? Ontdek hier 82 tips uit heel Vlaanderen: van foodtruckfestival tot Reuzenstoet

Op 15 augustus vieren we Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart en dat betekent voor vele mensen ook een dagje vrijaf. Heb je nog geen plannen, maar wil je ook niet gewoon thuiszitten? Geen paniek, want er is heel wat te beleven. Wij bundelden 82 fijne uitstapjes in heel Vlaanderen.

ANTWERPEN

Antwerpen: Rubensmarkt

Op 15 augustus vindt in Antwerpen traditioneel de Rubensmarkt plaats (archiefbeeld 2018).

Voor Antwerpenaren is 15 augustus niet alleen Moederdag, maar heel wat sinjoren kijken ook uit naar die dag omdat dan de Rubensmarkt weer staat opgesteld in het historisch centrum. De Rubensmarkt, dat zijn een 200-tal standjes die zijn ingericht in een 17de-eeuwse barokstijl. Jawel, zelfs de standhouders zijn verkleed. Op de Rubensmarkt vind je gangbare de marktproducten als brocante, bloemen en uiteraard ook een natje en een droogje.

Waar? Grote Markt, Suikerrui, Ernest Van Dijckkaai en Plantinkaai

Wanneer? Van 9 tot 21 uur

Prijs? Gratis

Lier: Foodtruckfestival

Foodtruckfestival Kafé Kasserol in het stadspark van Lier

Lierenaars (en al wie kan genieten van een culinair uitje) kunnen zich weer opmaken voor een smakelijk avontuur, want het foodtruckfestival Kafé Kasserol is terug van weggeweest. Van 11 tot 15 augustus nemen de foodtrucks intrek in het stadspark van Lier. Van sappige hamburgers tot knapperige pizza’s, een verfrissend ijsje of een culinaire creatie, er is keuze genoeg want achttien foodtrucks worden opgesteld in het Lierse stadspark. Daarnaast is er ook entertainment voor jong en oud.

Waar? Stadspark, 2500 Lier

Wanneer? Van 12 tot 22 uur

Prijs? Gratis

Balen: Motorcross

Onder meer Liam Everts tekent present voor de motorcross op de Keiheuvel in Balen.

Het hele verlengde weekend is de Keiheuvel in Balen het walhalla voor motorcrossliefhebbers. Op zaterdag en zondag stonden er al wedstrijden op het programma. Dinsdag komen de toppers uit de MX1 en de MX2 naar Balen afgezakt. Een unieke kans om Liam Everts en co aan het werk te zien, want op de Keiheuvel gaat de enige internationale motorcross van België door. Ook de geblesseerde Jago Geerts zal van de partij zijn om te signeren, maar hij rijdt niet mee.

Waar? Keiheuvel, 2490 Balen

Wanneer? 15 augustus

Prijs? 25 euro

OOST-VLAANDEREN

Wetteren: ambachtenmarkt en kinderboerderij

Illustratiebeeld.

Wie op zoek is naar een gezellige dag met het hele gezin, kan afzakken naar het Prullenbos in Wetteren. Op 15 augustus wordt de weide er volledig omgetoverd tot een ambachtenmarkt en kinderboerderij. Verschillende lokale hobbyisten en handelaars verwelkomen je graag aan een van hun kraampjes: van pottenbakkers en houtbewerkers tot hakers en juwelenmakers. Je kroost kan zich terwijl amuseren met de diertjes van de mobiele boerderij.

Waar? Prullenbos, Groenstraat 8, 9230 Wetteren

Wanneer? Van 12 tot 18 uur

Prijs? Gratis

Evergem: rommelmarkt en eierwerpen op de Lindekensfeesten

Eierwerpen: altijd goed voor grappige taferelen.

Van 11 tot en met 15 augustus kan je in Evergem terecht op de jaarlijkse Lindekensfeesten. En ook dit jaar voorziet Wijkcomité ‘t Lindeken weer een goedgevuld programma. Op dinsdag is er vanaf 8 uur een rommelmarkt, waar je tal van tweedehandsspullen op de kop kan tikken. Om 16 uur is het tijd voor een klassieker: het eierwerpen. Iedere ploeg bestaat uit twee personen en moet proberen een ei zo ver mogelijk naar elkaar te gooien zonder dat het breekt. Inschrijven kan vanaf 15.30 uur.

Waar? Sporthal Evergem, Kapellestraat 75, 9940 Evergem.

Wanneer? De rommelmarkt start om 8 uur, het eierwerpen om 16 uur.

Prijs? Toegang tot de rommelmarkt is gratis, deelnemen kost drie euro per tafel binnen of per drie meter buiten.

Lebbeke: Reuzenstoet

Reuzenstoet in Lebbeke.

Lebbeke heeft een levendige reuzentraditie. Reuzen Clement De Vos van de Minnestraat, Rozeken en Doetjen van de Kapellenstraat, Basken van de Stationsstraat en Baliolis van Denderbelle komen met z’n allen nog eens buiten om te dansen door de straten. De reuzenstoet wordt muzikaal begeleid door de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Lebbeke. De reuzen dansen vanaf 15 uur door de straten van Lebbeke-Centrum tijdens de jaarlijkse braderie.

Waar? Centrum Lebbeke (Stationsstraat)

Wanneer? Van 15 tot 18 uur.

Prijs? Gratis

Aalst: Eendjesrace op de Dender

De eendjesrace van Pertotal in Aalst.

Op 15 augustus racen 1.500 genummerde badeendjes voor de eerste plaats op de Dender. Het belooft een dag vol plezier te worden met tal van optredens, spelletjes, kindergrime en natuurlijk ook een hapje en een drankje. Je kan je vooraf aanmelden om mee te doen aan de race. Dan krijg je een genummerde sleutelhanger die gelinkt is aan een badeendje. De sleutelhangers zijn te koop bij de leden van Pertotal of op verschillende verkooppunten zoals café ‘t Landhuis, café De Kat en café Den Heiligen Gheest. Het winnende eendje krijgt 1.000 euro.

Waar? Werfplein in Aalst

Wanneer? Van 12 tot 21 uur.

Prijs? Gratis

VLAAMS-BRABANT

Aarschot: Sint-Rochusverlichting

De Sint-Rochusverlichting is hét evenement van Aarschot.

In Aarschot staat 15 augustus dan weer gelijk aan de Sint-Rochusverlichting. De straatverlichting wordt die avond gedoofd en de hele binnenstad wordt sfeervol verlicht met duizenden kaarsjes. Zowel de inwoners als de handelaars versieren hun gevels en straten en dat zorgt voor fabelachtige taferelen. Het is meteen ook hét toeristische evenement bij uitstek in de Demerstad. In de marge van wat men de ‘lichtekes’ noemt, staan er ook heel wat toeristische en culturele activiteiten op het programma. Denk dan maar aan een streekproducten- en ambachtenmarkt, tal van optredens en workshops en een trammetje dat door het centrum rijdt om al dat moois rustig te kunnen bewonderen.

Waar? Centrum Aarschot

Wanneer? Dinsdag 15 augustus van 15 tot 0 uur

Prijs? Gratis

Brussel: Flowertime

Aan bloemen geen gebrek tijdens Flowertime.

Met Flowertime zorgen de organisatoren van het Brusselse bloementapijt en de Gentse Floraliën nog tot 15 augustus voor wat extra kleur in de hoofdstad. Zo maken ze van Brussel de bloemenhoofdstad van Europa. De bezoekers mogen zich verwachten aan prachtige creaties waarin architectuur en bloemblaadjes hand in hand gaan. Het evenement gaat door in het stadhuis en is dan ook een unieke mogelijkheid om het gebouw eens op een andere manier te zien. De inkomhal, gangen en receptieruimtes worden versierd met tal van originele en verrassende bloemstukken. Het gebouw verandert zo in een idyllisch en betoverend universum van geuren en kleuren. Dit jaar draait alles rond het thema van surrealisme.

Waar? Grote Markt, Brussel

Wanneer? Dinsdag 15 augustus vanaf 10 uur

Prijs? 12 euro

LIMBURG

Tongeren: Eburonentocht

Standbeeld Ambiorix op Grote Markt in Tongeren.

Heb jij zin om op de feestdag je benen te strekken? Kom dan de Tongerse stad al wandelend verkennen. Je kan kiezen tussen een wandeling van 4, 7, 12, 18 of 22 kilometer lang. Voor die laatste kan je vertrekken tot 13.30 uur. De wandeling loopt langs de leukste bezienswaardigheden van de oudste stad van België. Zo kom je voorbij het standbeeld van Ambiorix, de Romeinse muren en gebouwen, het Gallo-Romeins Museum, de Basiliek, het Teseum en de Moerenpoort.

Waar? VIIO Humanioria College (Sint-Truidersteenweg 17) in Tongeren

Wanneer? Van 7 tot 14.30 uur.

Prijs? 3 euro

WEST-VLAANDEREN

Bredene: Lotto’s muziekshow

Lotto's Muziekshow gaat deze zomer opnieuw rond bij verschillende badplaatsen.

Lotto’s Muziekshow, dat is muziek en ambiance in verschillende Belgische badsteden tijdens de zomervakantie. Dit jaar viert Lotto zijn 45e verjaardag en dat vieren ze ook aan zee. Laura Lynn, Wit Soutaer en Jaap Resema komen er een feestje van maken op vrijdag 21 juli in Bredene. Er staan elke keer drie optredens gepland, om 14.30 uur, om 16.30 uur en om 20.15 uur. Tussen de concerten zijn er spelmomenten op het podium waarbij mooie prijzen te winnen zijn. Lotto nodigt je ook graag uit om een spelletje petanque te spelen.

Waar? MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Wanneer? Dinsdag 15 augustus vanaf 14.30 uur

Prijs? Gratis

Poperinge: Springkastelendorp

Illustratiebeeld

Ben je fan van springen, stuiteren en rollen? De sportzone wordt opnieuw omgetoverd tot een dorp van springkastelen, waar mensen van alle leeftijden welkom zijn voor een dag voor beweging en spelplzier. Leef je uit op verschillende springkastelen of laat je gezicht versieren door een van de professionele schminkartiesten.

Waar? Ouderdomseweg 1, Poperinge

Wanneer? Dinsdag 15 augustus van 10 tot 17 uur

Prijs? Gratis

