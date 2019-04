Waterbus huldigt zijn 500.000ste passagier Vanaf juli breidt havenroute uit tot Fort Liefkenshoek en Lillo Kristof Pieters

19 april 2019

16u43 3 De Waterbus heeft vrijdag zijn 500.000ste passagier vervoerd. Robbe Claas (26) maakt sinds een half jaar gebruik van het transport over de Schelde om naar zijn werk bij Katoen Natie in Kallo te pendelen. In juli breidt de havenroute uit en zal de Waterbus ook halt houden aan Fort Liefkenshoek en Lillo.

Met het stralende lenteweer was het ponton aan het Steenplein goed gevuld met wachtende passagiers voor de Waterbus. Bij toeristen is het alternatief vervoersmiddel van en naar Antwerpen al lang razend populair. Het Havenbedrijf, die jaarlijks 12 miljoen euro betaalt voor de exploitatie, is echter vooral geïnteresseerd in de noordelijke route van en naar het havengebied. Sinds oktober vorig jaar vaart de Waterbus immers op een nieuwe route via het Steenplein en Sint-Anna naar Deme Zwijndrecht en de Kallosluis.

“We zien het aantal passagiers sindsdien alleen maar stijgen”, zegt Thierry Van Steenbergen, operationeel manager van de Waterbus. Vrijdag mocht de 500.000ste passagier in de bloemetjes gezet worden. Het gaat om de 26-jarige Robbe Claas. “Ik woon in Borgerhout en fiets alle dagen naar mijn werk bij Katoen Natie in Kallo”, vertelt hij. “Dat is normaal wel een enorm lang traject om te fietsen. Sinds de start van de noordelijke route neem ik daarom de Waterbus. Nu ben ik op een half uurtje op het werk. Van files heb ik nooit last.”

Havenschepen Annick De Ridder is blij met het succes van de Waterbus. “Vorig maand alleen al hebben we 25.000 passagiers vervoerd. Tegen dit tempo zullen we hier snel terug staan voor de miljoenste gebruiker te vieren.” Tegelijk wil ze wel een signaal geven naar de Vlaamse overheid. “Het is immers niet aan het Havenbedrijf om het openbaar vervoer te organiseren in de hele regio. We zullen de noordelijke route van en naar het havengebied blijven financieren maar de overheid zal vanaf 2020 wel een duit in het zakje moeten doen voor de zuidelijke route en die van het Albertkanaal.”

Ook naar de gemeenten wordt gekeken om bij te dragen. Onder meer met Temse en Zwijndrecht (Burcht) lopen momenteel onderhandelingen. De uitbreiding van de noordelijke route moet tegen juli een feit zijn. “We zullen dan varen tot aan Fort Liefkenshoek in Kallo en vervolgens de oversteek maken naar Lillo”, zegt Van Steenbergen. “Er zijn hiervoor twee nieuwe schepen besteld.”

De nieuwe schepen zullen groter zijn en tot 250 plaatsen aanbieden in plaats van de huidige 125. Het worden dubbeldekkers die ook 100 fietsen kunnen meenemen. Er is ook al de vraag gesteld om nog een bijkomende halte in gebruik te nemen in Doel-dorp voor het personeel van de kerncentrale en de MPET-terminal. Het Havenbedrijf houdt die boot echter nog even af.