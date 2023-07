Wat te doen op 21 juli? Ontdek hier 83 tips uit heel Vlaanderen: van een groot volksfeest tot gratis optredens

Op 21 juli vieren we de nationale feestdag en dat betekent voor vele mensen ook een dagje vrijaf. Heb je nog geen plannen, maar wil je ook niet gewoon thuiszitten? Geen paniek, want er is heel wat te beleven. Wij bundelden 83 fijne uitstapjes in heel Vlaanderen. Hang je vlag maar uit het raam en trek naar buiten!

ANTWERPEN

Deurne: Feesten in het OLT

Volledig scherm In het OLT Rivierenhof kan je op 21 juli feesten op de beats van jong DJ-talent. (archiefbeeld). © Klaas De Scheirder

De nationale feestdag is echt een dag om te feesten. In het Openluchttheater Rivierenhof (OLT) kan je stevig uit de bol gaan op 21 juli. Het podium is de hele dag gereserveerd voor aanstormend Antwerps DJ-talent. Van disco tot trance en alles daartussen, in het halfrond wordt er gedanst op de nationale feestdag. Onder meer Bibi Seck, Dana Montana en Geheimzinnig Soundsystem staan op de affiche. De toegang is bovendien gratis.

Waar? OLT Rivierenhof

Wanneer? Vanaf 15 uur

Prijs? Gratis

Meer informatie vind je hier.

Meer tips in de ruime regio rond Antwerpen vind je hier.

Mechelen: Bierwandeling

Volledig scherm De bierwandeling door Mechelen houdt onder meer halt aan brouwerij Het Anker. © Het Anker

Als je aan een buitenlander vraagt waarvoor België gekend is, dan zegt die waarschijnlijk chocolade, frieten en bier. Op de nationale feestdag mag het gerstenat dan ook rijkelijk vloeien. Sterker nog, die mag volledig in het teken staan van onze lokale biersoorten. Daarom organiseert biercafé Het Maanlicht op 21 juli een Mechelse Bierwandeling. Op anderhalf uurtje tijd ontdek je alles over het rijke bier- en brouwverleden van de Dijlestad. Uiteraard is er een stop aan brouwerij Het Anker. Het Maanlicht is uitzonderlijk geopend van 14 tot 20 uur voor iedereen die nog een biertje wil nuttigen. DJ Diskobaar Tournedisque draait ondertussen de beste Belgische schijven uit de popgeschiedenis. Inschrijven voor de wandeling kan via info@hetmaanlicht.be.

Waar? Het Maanlicht, Frederik de Merodestraat 59, 2800 Mechelen

Wanneer? Vanaf 14 uur

Prijs? 15 euro

Meer informatie vind je hier.

Meer tips in de ruime regio rond Mechelen vind je hier.

Mol: Openluchtfilm ‘Elvis’

Volledig scherm Austin Butler speelt Elvis Presley in de film Elvis. © Reporters / Splash

Heb je geen zin om uitbundig te feesten of veel te drinken op de nationale feestdag? Dan is een film misschien wel een geschikte activiteit om jou vrije dag mee door te brengen. Op de binnenkoer van De Zwaan in Mol tonen ze op vrijdag 21 juli de biopic Elvis over de gelijknamige rock ’n rollheld. Met Austin Butler als Elvis Presley en Tom Hanks als zijn schimmige manager beschikt deze film over een topcast. Het verhaal is dan weer enorm tragisch, maar eens zo boeiend. De film wordt in openlucht getoond bij goed weer. Als het regent wordt de film getoond in Het Getouw.

Waar? De Zwaan (bij slecht weer in Zaal ’t Getouw), Markt 28, 2400 Mol

Wanneer? Om 22 uur.

Prijs? Gratis

Meer informatie vind je hier.

Meer tips in de Kempen vind je hier.

OOST-VLAANDEREN

Gent: rondgang der Stroppendragers

Volledig scherm Beeld van de rondgang van de Stroppendragers vorig jaar. © Wannes Nimmegeers

Niet te ontbreken in dit lijstje zijn uiteraard de Gentse Feesten. Een van de jaarlijkse tradities op het volksfeest is al sinds 1973 de rondgang van de Stroppendragers. De stoet herdenkt de boetetocht van 3 mei 1540 en de vernedering door Keizer Karel en trekt elk jaar duizenden toeschouwers. Niet alleen de Stroppendragers zelf en historische figuren als Keizer Karel lopen mee in de optocht, er zijn ook een half leger Spaanse soldaten, heel wat hofdames, en wel 200 figuranten, waaronder ook pages. Die pages worden uitgebeeld door kinderen. “De Rondgang vormt een van de hoogtepunten van de Gentse Feesten”, klinkt het bij de stad. Kortom: een aanrader voor echte Gentenaars én bezoekers.

Waar? Centrum Gent

Wanneer? 20.30 uur

Prijs? Gratis

Meer info vind je hier.

Meer tips in de ruime regio rond Gent vind je hier.

Aalter: feestdag voor de kindjes

Volledig scherm Bij zomerbar Rust&Dust kunnen kinderen zich volledig uitleven op 7 springkastelen. © Rust&Dust / thinkstock

Voor de kleinsten van het gezin voorziet zomerbar Rust & Dust een leuke activiteit. Ter gelegendheid van de nationale feestdag kunnen kinderen bij eigenaars Geert Wyckstandt en Ellen Eggermont terecht voor een namiddag vol speelplezier, want op het terrein van de zomerbar worden maar liefst zeven springkastelen opgezet. Wie na al dat springen honger heeft gekregen, kan er smullen van ijsjes, frikandellen, hamburgers en verse frietjes. En de ouders? Die genieten intussen van een verfrissend drankje van de bar. Wie nog niet uitgespeeld is, kan zaterdag gewoon opnieuw komen ravotten.

Waar? Eendekooi 1, 9880 Aalter

Wanneer? Vrijdag 21 en zaterdag 22 juli van 13 tot 19 uur.

Prijs? Gratis

Meer info vind je hier.

Meer tips in het Meetjesland en Deinze vind je hier.

Temse: gezinsfietstocht

Volledig scherm illustratiebeeld. © Tessa Kraan

Zin om de nationale feestdag sportief door te brengen? KWB-Temse trekt erop uit voor de jaarlijkse gezinsfietstocht. De tocht vertrekt om 13 uur aan het Rozenhof op Roeland Lefèvrestraat 5 in Temse. Samen fiets je richting Hamme en Moerzeke. De fietstocht is ongeveer 40 kilometer lang. Je mag zeker je eigen picknick meebrengen maar je kan ook een broodmaaltijd op reservatie afhalen voor 5 euro.

Waar? Parochiaal Centrum Rozenhof op Roeland Lefèvrestraat 5 in Temse

Wanneer? Van 13 tot 18 uur.

Prijs? 1 euro

Meer informatie vind je hier.

Meer tips in de regio rond Dendermonde en het Waasland vind je hier.

Denderleeuw: optreden van Belle Perez

Volledig scherm Belle Perez (archiefbeeld). © DPG Media

Op de nationale feestdag brengt Denderleeuw je helemaal in de feeststemming. Het dorp wordt omgetoverd tot een dansvloer voor jong en oud. Om 19 uur begint de avond met kinderanimatie en een kermis. Om 20 uur komt Hammertime optreden, gevolgd door een spetterend optreden van Belle Perez. Afsluiten doe je met een diervriendelijke vuurwerkshow met laserspektakel en zomerse beats van DJ Biskit.

Waar? Dorp in Denderleeuw

Wanneer? Van 19 tot 1 uur.

Prijs? Gratis

Meer informatie vind je hier.

Meer tips in de Denderstreek en de Vlaamse Ardennen vind je hier.

VLAAMS-BRABANT

Leuven: boekenmarkt

Volledig scherm Barboek opende vorig jaar op een nieuwe locatie, bij Museum M. © M

Deze zomer is M in Leuven een fijne plek om te vertoeven. In de ZoMerbar geniet je van een drankje en de muziek van radiozender Willy, maar ook de boekenwurmen komen aan hun trekken. Op de nationale feestdag gaat bij M voor de tweede keer een boekenmarkt door. Dat is een initiatief van Barbóék, de boekenwinkel/koffiebar die vorig jaar een tweede filiaal opende in het museum. De boekenmarkt gaat door op het publieksterras van M. Je vindt er onder andere heel wat koopjes tussen de kunstboeken, de romans, de poëzie en de non-fictie. Iedereen is welkom om rond te snuisteren in het aanbod. Uiteindelijk kan je ook al even door je nieuwe vondsten bladeren in de ZoMerbar.

Waar? Leopold Vanderkelenstraat 28, Leuven

Wanneer? Van 11 tot 18 uur

Prijs? Gratis

Meer info vind je hier.

Meer tips in Leuven en het Hageland vind je hier.

Brussel: militair en burgerlijk defilé

Volledig scherm Het defilé is een van de topactiviteiten op de nationale feestdag (archiefbeeld). © Photo News

De nationale feestdag zou geen feestdag zijn zonder militair en burgerlijk defilé in Brussel. Terwijl het al de hele dag feest is in het Warandepark, met onder andere de National Sports Day en het traditionele politiedorp, verzamelen heel wat geïnteresseerden aan het Paleizenplein voor het defilé. Dat start om 16 uur. Uiteraard zal de koning opnieuw de troepen schouwen en zullen er weer tal van hoogwaardigheidsbekleders op de tribune zitten, maar ook de burgers zijn welkom om een glimp op te vangen van de leger- en politievoertuigen. En natuurlijk is er ook het spectaculaire luchtdefilé waarbij je ook een deel van de Belgische vliegtuigen- en helikoptervloot te zien krijgt.

Waar? Paleizenplein, Brussel

Wanneer? Vanaf 16 uur

Prijs? Gratis

Meer info vind je hier.

Meer tips in Brussel, de Rand en het Pajottenland vind je hier.

LIMBURG

Bocholt: Belgische Bierendag op de Alpacaboerderij in Kaulille

Volledig scherm De Alpacaboerderij van Kaulille (archiefbeeld). © Karolien Coenen

Op de nationale feestdag staat er een selectie van een 50-tal speciaalbieren uit alle Belgische provincies voor je klaar op de Alpacaboerderij in Kaulille. Aan de inkom kan je een speciale stempelkaart vragen waarmee je een Rondje België kan doen. Het is de bedoeling dat je een biertje drinkt uit elke provincie en het Hoofdstedelijk Gewest. Als jouw vriendengroep daarin slaagt, dan krijg je een volle stempelkaart waarmee je kans maakt op prijzen. Er staan ook alcoholvrije bieren op de kaart. Vooraf reserveren is aangewezen en kan hier.

Waar? Lillerbaan 104 in Kaulille (Bocholt)

Wanneer? Van 13 tot 17 uur.

Prijs? 3 euro

Meer informatie vind je hier.

Meer tips in Limburg vind je hier.

WEST-VLAANDEREN

Beernem: mosselen, frietjes en muziek

Volledig scherm Illustratiebeeld. © faye pynaert

Vier de nationale feestdag met mosselsen en frietjes à volonté en een optreden van Brugse coverband Cosy Corner in eetcafé Het Nieuw Verleden in Beernem. Na het eten kan je energie gebruiken om te dansen op meezingbare rockcovers van de band. Inschrijven is verplicht.

Waar? Wellingstraat 103, Beernem

Wanneer? Om 16 uur

Prijs? 25 euro

Meer info vind je hier.

Meer tips in Brugge en aan de kust vind je hier.

Roeselare: volksfeest

Volledig scherm De VVVR, Radio Bingo en de stad organiseren samen de festiviteiten op 21 juli. © CDR

De Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen Roeselare (VVVR) bundelt de krachten met de stad Roeselare en Radio Bingo om van de nationale feestdag op 21 juli een waar feest te maken. Radio Bingo pakt uit met een sterrenparade op het Stationsplein en er komen heel wat lokale artiesten optreden. Ook aan de kinderen is gedacht met de Funbus, gekke fietsen, springkastelen, schminktafels, circustechnieken, een ballenbak en de Zomerspeelplaats. Om 19 uur verhuist het feestgedruis naar de Grote Markt, waar Pommeline Thijs de boel zal afsluiten.

Waar? Stationsplein en Grote Markt, Roeselare

Wanneer? Vrijdag 21 juli vanaf 12 uur

Prijs? Gratis

Meer info vind je hier.

Meer tips in het zuiden van West-Vlaanderen vind je hier.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.