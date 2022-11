Wat te doen op 1 november? Ontdek hier 65 leuke tips uit heel Vlaanderen: van vintage shoppen tot bootjevaren

VlaanderenHet is vandaag Allerheiligen en dan hebben de meeste mensen een dagje vrijaf. Heel wat mensen gaan op 1 november ook naar het kerkhof, maar er valt meer te beleven. Weet jij niet goed wat te doen? Wij helpen je graag verder met 65 tips in heel Vlaanderen. Van rommelmarkten over optredens tot tentoonstellingen. Er is voor elk wat wils.

ANTWERPEN

Antwerpen: Vintage markt op het Theaterplein

Een rommelmarkt op Allerheiligen? Jawel, ook op 1 november kan jij je slag slaan. Onder en rond de luifel van het Theaterplein in hartje Antwerpen meer bepaald. Daar vindt een vintage en tweedehandsmarkt plaats met meer dan 150 kraampjes. Van vinyl platen over antiek tot ander zoldermateriaal. Zelfs voor fashionista’s zijn er koopjes te doen.

Waar? Theaterplein, 2000 Antwerpen

Wanneer? Van 9 tot 18 uur

Prijs? Gratis

Mechelen: Boottochtje op de Binnendijle

Een boottochtje om je vrije dag door te brengen, er zijn saaiere activiteiten durven we geloven. De herfstvakantie is de laatste week van het jaar dat de bootjes van Malinska uitvaren op Dijle. Daarna moet je weer wachten tot april. Je vaart 45 minuten mee over de Binnendijle en maakt zo kennis met het leven langs de Dijle, vroeger en nu. De elektrische bootjes varen van 13.30 uur tot 17.30 uur elk uur uit. Genieten maar!

Meer informatie en tickets via bootjesinmechelen.be.

Waar? Vertrek aan de aanlegsteiger Haverwerf, 2800 Mechelen

Wanneer? 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 en 16.30 uur

Prijs? 8 euro

Vorst: Oldtimer meeting

Liefhebbers van oude auto’s, maar ook tractors en fietsen komen op dinsdag 1 november helemaal aan hun trekken. In Vorst (Laakdal) gaat op deze feestdag namelijk de tiende editie door van de ‘Oldtimer Meet & Greet’. Je vindt er alle soorten voertuigen van verschillende merken. De enige voorwaarde voor deelnemers is dat hun voertuig 25 jaar of ouder is. Terwijl mama en papa naar de auto’s kijken, kunnen de kids zich bovendien helemaal uitleven op verschillende springkastelen en genieten van andere kinderanimatie. Voor de hongerige magen en dorstige kelen is er eten en drinken verkrijgbaar aan democratische prijzen.

Waar? FC Britanic, Nieuwstraat, 2430 Vorst (Laakdal)

Wanneer? Vanaf 11 uur

Prijs? Gratis

LIMBURG

Hasselt: Bezoek aan de halloweengrot

Zit jij op 1 november nog helemaal in de halloweensfeer? Kom dan op Allerheiligen de griezelgrot bezoeken en laat je verrassen door kleine dingen zoals enge poppen en geluiden. Het belooft een enge uitstap te worden vol griezels en halloweendecoratie. Na je bezoekje aan de grot kan je nog genieten van een hartverwarmend drankje.

Meer informatie vind je hier.

Waar? Spechtenlaan 11, 3500 Hasselt

Wanneer? Vanaf 18.30 uur

Prijs? 1 euro

Contact? inschrijving@helvenevents.be

OOST-VLAANDEREN

Gent: Poppentheater Pierke van Alijn

Zin in een portie echte Gentse cultuur en qualitytime met je kinderen? Dan moet je op 1 november afzakken naar Gent. Jong en oud kunnen daar genieten van een voorstelling van het poppentheater van Pierke van Alijn. Ze brengen het verhaal ‘De betoverde Roos’. Prins Floris werd door de boze tovenaar omgetoverd tot een roos. Om hem te beschermen, mag in het hele land geen enkele roos afgesneden worden. Pierke en zijn vrienden proberen samen de tovenaar te verslaan en de juiste roos te vinden om de prins weer tot leven te wekken.

Meer informatie vind je hier.

Waar? Het Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent

Wanneer? Van 14.30 tot 16 uur

Prijs? 7 euro

Deinze: Film ‘Tori et Lokita’

Wil jij tijdens Allerheiligen geen kerkhof bezoeken, maar gewoon genieten van je vrije dag? Het herfstweer is ook ideaal om te genieten van een ontspannende film. In het Leietheater in Deinze kan je op 1 november gaan kijken naar ‘Tori et Lokita’, een film van de broers Dardenne. De film vertelt het verhaal van een jongen en een tienermeisje die op hun eentje van Afrika naar België reizen. Hun vriendschap helpt hen om de moeilijke omstandigheden van hun verblijf aan te kunnen. Met de film behaalden de regisseurs de uitzonderlijke 75th anniversary Prize binnen in Cannes. De moeite dus om eens een kijkje te nemen!

Meer info vind je hier.

Waar? Leietheater - Grote Zaal, Brielstraat 8, 9800 Deinze

Wanneer? Van 20 tot 21.30 uur

Prijs? 9 euro, ben je jonger dan 26 jaar dan betaal je 7 euro

Ninove: Tentoonstelling Ninove in aquarel

Wil jij op 1 november Ninove op een nieuwe manier ontdekken? Dat kan tijdens de tentoonstelling ‘Ninove in aquarel’. Tijdens de tentoonstelling krijg je de kans prachtige aquarelwerken van Frans A. Dejonghe te bewonderen. Zo wordt Ninove en de ruime omgeving rond de stad op een creatieve manier afgebeeld.

Meer informatie vind je hier.

Waar? Oud Stadhuis (Oudstrijdersplein 6), 9400 Ninove

Wanneer? Van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur

Prijs? Gratis

Zele: Alpaca Pompoenwandeling

Ben jij een echte dierenvriend en heb je nog geen plannen op 1 november? Kom dan meewandelen tijdens de Alpaca Pompoenwandeling in Zele. Tijdens de wandeling is er voor de kinderen een zoektocht naar een cijfercombinatie waarmee je een kist kan openmaken. In de kist zit allerlei lekkers verstopt. Vooraf inschrijven is verplicht en kan door een mailtje te sturen naar info@alpaca-orovivo.be.

Meer informatie vind je hier.

Waar? Oro Vivo, Vlasbloemstraat, 9240 Zele

Wanneer? Van 13.30 tot 14.30 uur

Prijs? 60 euro

Contact? info@alpaca-orovivo.be of 0479/73.17.39

VLAAMS-BRABANT

Heverlee: Vredesbeiaardconcert

In de Abdij van Park zal de vredesbeiaard dinsdag opnieuw weerklinken. Luc Rombouts zal er op Allerheiligen verzoekjes spelen op vraag van de Leuvenaars. Stuk voor stuk zijn het heel intieme nummers om troost in te zoeken. Wie in Leuven woont, kan hier stemmen op zijn of haar favoriete muziek. Je vindt er een uitgebreide lijst aan nummers die uitermate geschikt zijn om te spelen op de vredesbeiaard. Denk maar aan ‘Angels’ van Robbie Williams of ‘Ne me quitte pas’ van Jaques Brel. Nadat je je keuze hebt doorgegeven kan je dus afzakken naar de Abdij van Park in Heverlee om te genieten van de prachtige klanken van Rombouts. Het publiek krijgt er trouwens nog wat extra warmte dankzij een heerlijk kommetje soep.

Meer informatie vind je hier.

Waar? Abdij van Park, Abdij van Park 7, 3001 Heverlee (Leuven)

Wanneer? Van 12.30 tot 13.30 uur

Prijs? Gratis

Brussel: LEGO Discovery Centre

Ook in het LEGO Discovery Centre nemen ze dinsdag geen dagje rust. Het gloednieuwe belevingscentrum van de Deense speelgoedfabrikant is de hele dag lang geopend, goed voor uren speelplezier voor de hele familie. Je ontdekt er een mini-wereld gebouwd met maar liefst 1,5 miljoen stenen of je kan er door een levensgrote LEGO-wereld reizen dankzij een magnifieke trein. Daarnaast is er ook nog de 4D-bioscoop en bouwers kunnen zelf aan de slag gaan met ontelbaar veel blokjes. Ten slotte biedt het centrum de mogelijkheid om op ruimtemissie te vertrekken en voor de allerkleinsten is er zelfs een DUPLO-park. Even uitblazen doe je ook in aangepaste stijl in het LEGO-café.

Meer informatie vind je hier.

Waar? Lambermontlaan 1, 1000 Brussel

Wanneer? Van 10 tot 18 uur

Prijs? 22,95 euro (reserveren verplicht)

WEST-VLAANDEREN

Roeselare: Antiek & Rommelmarkt

In Roeselare staat er een rommelmarkt op het programma. Hier kan je tweedehands goederen en verzamalobjecten kopen, verkopen of ruilen. Nog op zoek naar leuke kleren, huishoudspullen of hebbedingetjes? Snuister gezellig tussen verschillende standen en vind die ene verborgen parel.

Meer informatie vind je hier.

Waar? ’t Fabriekspand, Veldstraat 59, 8800 Roeselare

Wanneer? Van 9.30 tot 18 uur

Prijs? 2,50 euro

Sint-Andries: Kuma Anime Film Festival

Anime is de laatste jaren een pak populairder geworden. De Japanse tekenfilmstijl heeft zich in de mainstream cultuur genesteld. Op 1 november kan je in het Sint-Lodewijkscollege je een hele dag laten onderdompelen in de cultuur. Zo worden er onder andere films getoont zoals Cowboy Bepop, One Piece en Evangelion. Ook geeft Tess Wiskerke een lezing over het leven van anime regisseur Mamoru Hosoda. Je moet je voor de lezing en verschillende films apart inschrijven.

Meer informatie vind je hier.

Waar? Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, 8200 Sint-Andries (Brugge)

Wanneer? Van 9.30 tot 22.30 uur

Prijs? 25 euro

