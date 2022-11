Wat te doen in het verlengde weekend van 11 november? Ontdek hier 63 leuke tips uit heel Vlaanderen: van een stripfestival tot een sinterklaasintocht

regioHeb je geen zin om thuis te blijven in het verlengde weekend van vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 november? En weet je echt niet waarheen? Dan helpen wij je graag verder met 63 leuke tips uit heel Vlaanderen. Hou je van muziek of doe je liever iets sportiefs? Er is voor elk wat wils.

ANTWERPEN

Antwerpen: Sinterklaas komt aan

De Sint en zijn gezelschap doken links of rechts al op in ons land maar de enige échte Sinterklaas is die in Antwerpen, natuurlijk. Sinterklaas meert op zaterdagmiddag aan in de Scheldestad waar hij ontvangen wordt door burgemeester Bart De Wever en boezemvriend Bart Peeters. Daarna trekt hij - live gevolgd door Ketnet - in stoet richting Grote Markt, waar De KetnetBand, Sarah En Bavo en Ketnet-wrappers Sander Gillis en Gloria Monserez het beste van zichzelf geven.

Waar? Steenplein, Antwerpen

Wanneer? Zaterdag 12 november

Meer info vind je hier.

Merksplas/Hoogstraten: Gravelride

De Hoogstraatse Spurters en Spetserr uit Merksplas slaan op zaterdag 12 november de handen in elkaar voor ‘The Dirty Splasher’. Een gravelride van 120 kilometer door de Kempen met als doel vooral de beleving rond de cross groter te maken. Snoepfabrikant Astra Sweets zet mee de schouders onder het project waarvan de opbrengst naar een goed doel in Merksplas gaat. De organisatie belooft een parcours dat voor minstens 75 procent niet verhard is. Voor de eerste editie mikt men op een 1.000-tal deelnemers. Die kunnen kiezen uit een rit van 60, 90 of 120 kilometer door een groot deel van de Kempen. Met de kolonie als startplaats is de setting ook meteen goed.

Waar? Open Schuur van Merksplas kolonie

Wanneer? Zaterdag 12 november

Meer info vind je hier.

Lier: Herfstconcert

Volledig scherm Symfonieorkest De Lier © Het Gasthuis

Symfonieorkest De Lier organiseert nu zondag een bijzonder ‘Herfstconcert’. De focus ligt dit keer immers op vrouwelijke componisten, die nog te vaak uit de spotlights blijven. Voor deze gelegenheid worden de ouvertures van Fanny Mendelssohn en Emilie Mayer bovengehaald. Fluitist Christian Plouvier vertolkt het Concertino voor fluit van Cécile Chaminade en het gekende Rondo Russo van Saverio Mercadante. Het orkest, onder leiding van Rik Ghesquière, besluit het programma met de Lyrische Suite van Edvard Grieg. Na afloop volgt een gratis aperitief.

Waar? Feestzaal van het VTI, Kruisbogenhofstraat 7, Lier

Wanneer? Zondag 13 november om 11 uur

Meer info vind je hier.

VLAAMS-BRABANT

Rotselaar: Nacht van Ambiance

Wie in het verlengde weekend een stapje in de wereld wil zetten, moet dit weekend afzakken naar Sportoase De Toren aan de Torenstraat in Rotselaar. Op 12 november openen de deuren vanaf 21 uur voor de Nacht van Ambiance, een leuke fuif met Freek Van Rooy en dj Anton achter de draaitafel. Een ticket kost 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. In café Sportlokaal in Wezemaal en in café QV in Wezemaal kan je op voorhand een ticket kopen.

Waar? Torenstraat, Rotselaar

Wanneer? Zaterdag 12 november

Meer info vind je hier.

Liedekerke: 100 jaar Toots Thielemans

Volledig scherm Toots Thielemans © ANP Kippa

De iconische mondharmonicamuziek van Toots Thielemans maakt deel uit van het collectieve geheugen. Dit jaar had de muzikant honderd jaar kunnen worden, maar de man overleed in 2016 op 94-jarige leeftijd. Mondharmonicaspeler Steph Van Uytvanck en pianovirtuoos Tars Lootens werkten ooit met Toots samen en trekken dit jaar op ronde om de muzikant te eren. Op vrijdag 11 november houden ze om 11 uur halt in GC Warande in Liedekerke waar ze de maestro eren met eigen interpretaties van songs die Toots graag speelde. De inkom is gratis, maar er wordt gevraagd om vooraf in te schrijven. Na afloop biedt het gemeentebestuur overigens een hapje en een drankje aan.

Waar? GC Warande, Liedekerke

Wanneer? Vrijdag 11 november

Meer info vind je hier.

LIMBURG

Riemst: Carnavalesk

Volledig scherm Archiefbeeld carnaval in Vroenhoven (Riemst). © Mine Dalemans

Op 11 november organiseren de Riemstse carnavalsverenigingen samen de officiële opening van het carnavalsseizoen onder de naam Carnavalesk. Het wordt een spetterende dag vol carnavaleske optredens en vermaak. Om 11.11 uur vindt de officiële opening plaats. Vervolgens vinden er verschillende optredens plaats (om 11.30 uur Hofkapel De Knapzek Val-Meer, om 12.30 uur Juulke, om 14.30 uur Yves Segers en om 16.30 uur Frans Theunisz). Dj Eddy zorgt voor een naadloze opvolging van muziek en de presentatie is in handen van Jean-Paul Klinkers. Er wordt ook voor een kindvriendelijke sfeer gezorgd én er zal een frietkraam aanwezig zijn.

Waar? ‘t Paenhuys - Muziekzaal, Paenhuisstraat 11, Riemst

Wanneer? Vrijdag 11 november van 11.11 tot 19.11 uur

Meer info vind je hier.

OOST-VLAANDEREN

Gent: Het dagelijkse leven tijdens WO I

Volledig scherm Kriegsalbum over de Eerste Wereldoorlog in Gent, samengesteld door Michiel Hendrickx. © Gianni Barbieux

Op vrijdag kan je deelnemen aan een interessante rondleiding over het dagelijkse leven tijdens Wereldoorlog I. Gent bleef grotendeels gespaard van het oorlogsgeweld, oorlogsburgemeester Emile Braun – die later gedeporteerd werd – heeft hier een grote rol in gespeeld. Toch lieten de gevolgen van WO I zich snel voelen in het dagelijkse leven. Duitse soldaten, spionnen en doodgewone Gentenaars, ze komen allemaal aan bod in deze stadswandeling.

Waar? De rondleiding start aan de trappen van het Gentse stadhuis, Botermarkt 1, Gent

Wanneer? Vrijdag 11 november van 14 tot 16 uur.

Meer info vind je hier.

Eeklo: 24 uren fietsmarathon

Na een onderbreking van twee jaar wegens corona is er komend weekend weer een 24 uren fietsmarathon van de Eeklose Kilometervreters. Daarmee wil de groep geld inzamelen om mee te kunnen doen aan de 1.000 kilometer van Kom op Tegen Kanker. Daarvoor is echter 5.500 euro nodig. Om die in te zamelen, organiseren de Eeklose Kilometervreters dus een quiz, een koekenverkoop en een 24 uren fietsmarathon. Tot zaterdag 20 uur zal men er op rollen fietsen. Geert Faes en Filip Lebrun zorgen voor muziek. Supporters mogen gratis binnen.

Waar? Sportpark Eeklo, Burg. Lionel Pussemierstraat 157, 9900 Eeklo.

Wanneer? De marathon start op vrijdag 11 november om 20 uur en sluit 24 uur later.

Meer info vind je hier.

Maarkedal: een eeuw fanfare De Bijenkorf

Volledig scherm De Bijenkorf mag eindelijk het 100-jarige bestaan vieren. © RV

In 2021 zou het eeuwfeest gevierd worden van fanfare De Bijenkorf in Etikhove-Maarkedal met concerten en allerlei festiviteiten. De pandemie gooide roet in het eten en alle feestelijkheden werden uitgesteld of afgelast. Het eeuwfeest wordt met vertraging ingezet met een concert door het koperensemble O’Brass. Dat speelt op zondag 13 november een aperitiefconcert in het CC Marca in Maarke.

Waar? CC Marca, Maarkeweg, Maarkedal

Wanneer? Zondag 13 november om 11 uur

Meer info vind je hier.

Dendermonde: Féerie Florale

Het Dendermondse stadsbestuur en de Koninklijke Unie van de Floristen van België slaan daarvoor de handen in elkaar. De beste Belgische floristen zullen zorgen voor een sprookjesachtig kader. Stefan Van Berlo, Belgisch kampioen en vijfde plaats op het EK, Charlotte Bartholomé van Fleur creatief, Dirk De Goede met een ereplaats op het BK, Tim Beyens met een ereplaats op het BK, Martine Meeuwsen en Damien Overputte zijn enkele floristen die voor een bloemenpracht in het stadhuis zullen zorgen.

Met de naam ‘Féerie Florale, Floral Christmas Dreams’ laat het zich raden dat alles rond de kerstsfeer zal draaien. Ook opleidingscentra, tuinbouwscholen en de Bloemencorso Sint-Gillis werken mee aan het evenement.

Waar? Stadhuis, Dendermonde

Wanneer? Van vrijdag 11 tot en met maandag 14 november van 10 tot 18 uur

Meer info vind je hier.

WEST-VLAANDEREN

Brugge: stripfestival

Op vrijdag 11 november vindt het derde internationaal Stripfestival plaats in het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. Verschillende striptekenaars zullen aanwezig zijn om strips te signeren. Je zal er ook strips kunnen kopen bij verschillende standhouders, van oudere en tweedehandsstrips tot nieuwe exemplaren. Het stripfestival vindt plaats van 10 tot en met 19 uur. Tickets kosten zeven euro aan de deur, voor kinderen onder de 12 jaar is het gratis.

Waar? Sint-Lodewijkscollege in Brugge

Wanneer? Vrijdag 11 november

Meer info vind je hier.

Roeselare: slotweekend De Lumineuze Nachten

Volledig scherm Urban Mapping presenteert 'De Lumineuze Nachten van Rodenbach' © Henk Deleu

Dit weekend betekent het slot van De Lumineuze Nachten, een magisch lichtspektakel dat de 200-jarige geschiedenis van de Roeselaarse brouwerij Rodenbach in de kijker zet. Het bedrijf achter de indrukwekkende projecties en verschillende lichtinstallaties die er te zien zijn, is Urban Mapping, de start-up van Alexander en Luc Stragier. Het veertig minuten durende lichtspektakel is onderverdeeld in zes hoofdstukken. Wat volgt, zijn enkele sleutelscènes uit het leven van de familie Rodenbach. Geen focus op het bier, wel op stichters Alexander, Gregoor, Pedro en Amalia.

Waar? Spanjestraat 135, Roeselare

Wanneer? Vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 november

Meer info vind je hier.

