Wat is het meest onveilige fietspunt in jouw gemeente? Ontdek hier het VeloVeilig Rapport



Hoe VeloVeilig is jouw gemeente? Van 3 tot 12 mei hebben tienduizenden Vlamingen gevaarlijke fietspunten aangeduid op de VeloVeilig-kaart. Het resultaat is een zeer fijnmazige fietskaart van elke Vlaamse gemeente. Daarnaast hebben 37.516 lezers deelgenomen aan een grote bevraging over hoe VeloVeilig hun gemeente is. Het resultaat van het grootste fietsonderzoek ooit vind je in het VeloVeilig Rapport. Selecteer jouw gemeente en kijk hoeveel gevaarlijke fietspunten in jouw buurt op de kaart zijn gezet en wat inwoners vinden over hun gemeente als het gaat over fietsveiligheid.