Zwembad krijgt nieuwe whirlpools 06 april 2018

Zwembad De Treffer in Waregem krijgt nieuwe whirlpools en stoomcabines. De gemeenteraad zet het licht op groen voor de investering van 75.000 euro. De huidige dateren van 2001. De Treffer is een van de populairste zwembaden in onze regio, met jaarlijks 350.000 bezoekers. Het wordt regelmatig vernieuwd. Zo werd eind vorig jaar ook de parking grondig heringericht en betalend gemaakt, van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur. Het eerste half uur is gratis. Daarna betaal je er 0,30 euro per uur. (LPS)