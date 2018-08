Zware klap met Volvo na feestje 20 augustus 2018

Aan de achterkant van het station in Waregem is zondagochtend vroeg een Volvo XC60 tegen een geparkeerd voertuig gereden. Op de terugweg van een feestje misrekende de bestuurder zich in de Boulezlaan in een bocht naar rechts. De wagen belandde meteen na de bocht aan de rechterkant van de weg tegen de geparkeerde Volkswagen Golf van bewoner Joost Focquet. Die schoof door de klap enkele meters verder op de kiezelsteentjes voor zijn deur. Beide voertuigen raakten, net als een elektriciteitskastje en een verkeersbord, zwaar beschadigd. Wie precies achter het stuur zat van de Volvo, was eerst onduidelijk. Volgens het koppel in de wagen reed hun dochter, maar van het meisje was geen spoor. Meteen na het ongeval wandelde ze naar huis, wat verderop. Daar konden wel de vaststellingen gedaan worden. De politie van de zone Mira liet die over aan collega's van de naburige zone Gavers, omdat een van de vijf inzittenden van de Volvo inspecteur is in hun eigen korps. Op die manier wordt de onpartijdigheid verzekerd. Er raakte niemand gewond, al liep de eigenaar van de Volvo wel een bloedneus op. (LSI)