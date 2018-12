Zware brand legt chemisch bedrijf in Waregem in de as: brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren gesloten te houden Hans Verbeke

19 december 2018

19u47 13 Waregem In de Textielstraat in Waregem, op de grens met Deerlijk, is woensdagavond iets voor zes uur brand ontstaan in het chemisch bedrijf Matco. Het aanwezige personeel kon vluchten. Voor zover bekend, raakte niemand gewond. De brandweer vraagt mensen in de omgeving wel om ramen en deuren dicht te houden.

Werknemers van Matco werden rond kwart voor zes opgeschrikt toen plots brand uitbrak in het bedrijf dat chemische stoffen opslaat en verwerkt. Er zou een steekvlam zijn geweest, maar het is niet duidelijk hoe die is ontstaan. De arbeiders en aanwezige bedienden spoedden zich naar buiten. De brand ging vrijwel onmiddellijk gepaard met een grote rookontwikkeling, in geen tijd waren er uitslaande vlammen die ook op de E17 goed te zien waren. De brandweer van de zone Fluvia riep schaalde op naar meer manschappen en middelen. Tientallen interventievoertuigen snelden ter plaatse om het vuur te bestrijden. Minstens twee keer deed zich een explosie voor in het bedrijf, maar er waren op dat moment geen brandweerlui in het 11.000 vierkante meter groot gebouw. Omdat Matco een zogenaamd Seveso-bedrijf is, vraagt de bestrijding van de brand een specifieke aanpak. Wanneer het vuur onder controle zal zijn, is nog niet duidelijk.

Ook ventilatiesystemen worden beter uitgeschakeld

De brandweer raadt mensen uit de wijde omgeving - de rook drijft af richting Nieuwenhove (een gehucht van Waregem) aan om ramen en deuren gesloten te houden en het ventilatiesysteem in hun woning uit te schakelen. Matco zamelt niet alleen afval in, maar verwerkt het ook. Verder worden in het bedrijf ook vloeibare chemische producten herverpakt. Matco produceert ook chemicaliën op maat van de klant. Er werken 14 mensen.