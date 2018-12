Zware brand legt chemisch bedrijf in Waregem in de as: brandweer blijft inwoners aanraden om ramen en deuren gesloten te houden Buurbedrijf Dematra moet voorlopig noodgedwongen dicht blijven Hans Verbeke

20 december 2018

07u47 101 Waregem De hevige brand in het chemiebedrijf Matco in Waregem is nu een kleine restbrand die onder controle is, maar wel nog geruime tijd aanleiding geeft tot blijvende rookontwikkeling. Het blijft dus belangrijk dat bewoners in de perimeter ramen en deuren gesloten houden en hun ventilatiesystemen af te zetten. De bedrijven in de buurt van Matco zullen beperkt bereikbaar zijn. Het aanpalende Dematra is om veiligheidsredenen niet bereikbaar en betreedbaar. Vanaf 8 uur kunnen burgers en bedrijven met vragen terecht op het callcenter (056-62 13 15).

De brand ontstond gisteren in de Textielstraat in Waregem, op de grens met Deerlijk. Het aanwezige personeel kon vluchten. Voor zover bekend, raakte niemand gewond. De boekhouder en een vertegenwoordiger, de enige twee werknemers van Matco die om kwart voor zes nog in het bedrijf aanwezig waren, schrokken zich een hoedje toen plots het brandalarm afging. Matco zamelt niet alleen afval in maar verwerkt het ook. Verder worden in het bedrijf ook vloeibare chemische producten herverpakt en chemicaliën geproduceerd op maat van de klant. “Ze zijn onmiddellijk gaan kijken in het magazijn en zagen daar ongeveer in het midden een grote steekvlam”, zegt Francis Vanbiervliet, de manager van het bedrijf in Waregem waar 14 mensen werken. “Beiden hebben onmiddellijk het bedrijf verlaten. Hoe de steekvlam is ontstaan, weten we zelf ook niet. Dit kan niet het gevolg zijn van één of andere manipulatie. Er was op dat moment al een uur niemand meer in het magazijn geweest. Er liggen wel producten opgeslagen die spontaan kunnen ontbranden.”

Urenlang af- en aanrijden van brandweerwagens

De brand ging vrijwel onmiddellijk gepaard met een grote rookontwikkeling, in geen tijd waren er uitslaande vlammen die ook op de E17 goed te zien waren. De brandweer van de zone Fluvia schaalde onmiddellijk op naar meer manschappen en middelen. Tientallen interventievoertuigen snelden ter plaatse om het vuur te bestrijden, urenlang was het een af- en aanrijden van tankwagens. Verschillende keren deed zich een explosie voor in het Seveso-bedrijf met verlaagd risico maar er waren op dat moment geen brandweerlui in het 11.000 vierkante meter groot gebouw. 8.000 vierkante meter daarvan wordt ingenomen door het magazijn. “Maar het ziet er naar uit dat de productieruimte en de burelen ook in vlammen zullen opgaan”, zegt Francis Vanbiervliet. “Ik snap het niet. Pakweg het eerste uur waren er eigenlijk niet zoveel vlammen maar plots was het een inferno van jewelste.” Tijdens de bluswerken belandden ook grote hoeveelheden vloeibare latex op het wegdek. “Die latex is opgeslagen in grote tanks maar die zijn naar alle waarschijnlijkheid gesmolten”, zegt Vanbiervliet. “Rond de tanks staan schotten van zowat een halve meter hoog die de verspreiding van latex bij een lek of een ander incident moeten beperken in oppervlakte. Maar hier hadden die schotten niet veel zin, ook al omdat intussen al grote hoeveelheden bluswater in die ruimte terechtgekomen waren.”

Callcenter geopend voor ongeruste burgers

De brandweer raadt mensen uit de wijde omgeving - de rook drijft af richting Nieuwenhove (een gehucht van Waregem) aan om ramen en deuren gesloten te houden en het ventilatiesysteem in hun woning uit te schakelen. “We hebben het gemeentelijk rampenplan geactiveerd”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem. “Er is een callcenter geopend waar ongeruste burgers met hun vragen terechtkunnen op het nummer 056-62 13 15. De perimeter die we aanvankelijk instelden op 500 meter hebben we in de loop van de avond moeten vergroten naar één kilometer. Rond 23 uur was het gevaar geweken en bliezen we het gemeentelijk rampenplan weer af. Ook het callcenter werd gedeactiveerd.” De brand heeft wel nog gevolgen voor de omgeving. “In de zone waar er roetneerslag is, raden we de burgers aan om overvloedig te spoelen met water”, zegt de burgemeester. “De Textielstraat is afgesloten vanaf de Blauwe Zwaanstraat tot aan de Breestraat in Deerlijk. De toegankelijkheid hangt af van de opruimwerken van de civiele bescherming. Dat betekent dat bedrijven in de Nijverheidslaan in Deerlijk en de Textielstraat in Waregem niet bereikbaar zijn. Metingen hebben intussen wel uitgewezen dat er geen risico is voor de volksgezondheid.”