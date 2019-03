Zwalpend over de Grote Markt: alcoholslot voor recidivist in het verkeer VHS

21 maart 2019

18u11 0 Waregem Een man uit Waregem die nog bij z’n moeder woont, moet van de politierechter in Kortrijk een alcoholslot laten installeren in zijn wagen. Vorig jaar zwalpte de man met zijn wagen over de Grote Markt in Waregem. Het is ook niet zijn eerste veroordeling.

G.S., een niet meer zo piepjonge man uit Waregem, had pech toen hij vorig jaar op 1 augustus om drie uur ’s nachts pardoes in een alcoholcontrole terechtkwam. Vooral de manier waarop hij de Grote Markt kwam opgereden, trok de aandacht van de inspecteurs die de controle uitvoerden: S. zwalpte letterlijk met z’n voertuig over de weg. De man moest onmiddellijk z’n rijbewijs inleveren voor een periode van vijftien dagen. Zijn advocaat vroeg de rechter mildheid, omdat de man het niet al te breed heeft. Anderzijds moest de rechter wel rekening houden met het strafverleden van de Waregemnaar. Die werd al drie keer veroordeeld, onder meer voor alcoholmisbruik. S. kreeg een boete van 800 euro en het rijverbod dat hij onmiddellijk na de feiten al had moeten uitzweten. De Waregemnaar moet ook één jaar met een alcoholslot rijden in z’n wagen.