Zuidboulevard genomineerd voor award 17 november 2018

02u26 0

Het stadsdeel Zuidboulevard, met inbegrip van de bib in de Holstraat, is genomineerd voor de prestigieuze EU Mies Award 2019. Die tweejaarlijkse prijs bekroont uitzonderlijke Europese architectuurwerken. De nominatie door onafhankelijke internationale experts van de Fundació Mies van der Rohe is een pluim voor het stadsbestuur, Robbrecht & Daem architecten, goedefroo+goedefroo architecten en landschapsarchitect Bureau Bas Smets.





De andere Belgische geselecteerde projecten zijn onder meer het AfrikaMuseum in Tervuren en de bib en muziekacademie Utopia in Aalst. Of de Zuidboulevard tot bij de vijf finalisten raakt, wordt bekendgemaakt op de prijsuitreiking in mei. Oppositiepartij N-VA/Open Vld vindt de nominatie lachwekkend. "Ik hoop dat de juryleden geen brokstukken op hun hoofd krijgen als ze komen kijken naar de 'kwaliteitsarchitectuur'", zegt gemeenteraadslid Xavier Wyckhuyse (Open Vld). "En hopelijk komen ze op een zaterdag, als daar toch een beetje volk rondloopt. Want tijdens de week gaan ze zich in 'niemandsland' wanen." (LPS)