Zonta bekroont Britt (17), sterke vrouw in het ‘VTI-mannenbastion’, met award Peter Lanssens

29 maart 2019

14u04 0 Waregem Britt Muys (17) uit Vichte, voorzitter van de VTI-leerlingenraad in Waregem en scholiere in het vijfde jaar Industriële Wetenschappen, krijgt de Young Women in Public Affairs Award van serviceclub Zonta. De award is een beloning voor jonge vrouwen met leiderscapaciteiten en inzet.

De Vichtse jongedame is een van de 23 meisjes van de ruim duizend leerlingen in het VTI in Waregem. Ze komt voor de zelfstandigheid van vrouwen op, neemt altijd als eerste initiatief en zet zich voor klasgenoten in. Dat ze een sterke vrouw is, zie je ook aan hoe ze haar vrije tijd invult. Britt leidt een speelpleinwerking mee in goeie banen, ze babysit voor de Gezinsbond en ze doet aan vrijwilligerswerk. Ze kreeg de award op donderdag 15 maart, in een volle gemeenteraadszaal in het stadhuis in Waregem. De jury verkoos haar unaniem: “We waarderen haar leidinggevende capaciteiten in de leerlingenraad en haar sociaal engagement. Ze draagt verantwoordelijkheid dragen en stapt in het VTI als ‘mama Britt’ door het leven. Ze gaat voor haar doelen en staat haar vrouwtje in een ‘mannenwereld’, die helemaal geen mannenwereld zou mogen zijn. Sterk van haar!”, aldus de jury.