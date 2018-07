Zonneslagen troef op Hype-O-Dream RODE KRUIS MOET LIEFST 400 MENSEN MEDISCHE HULP GEVEN PETER LANSSENS

16 juli 2018

02u28 0 Waregem Uitzonderlijk warm was het. 400 mensen hadden medische hulp nodig, 10 moesten naar het ziekenhuis. Maar de festivalgangers maakten er toch een feestje van. Met dank aan de 180 agenten die Hype-O-Dream zaterdag zo goed als drugsvrij hebben gehouden.

Het was door de droogte de stoffigste Hype-O-Dream ooit. En meteen ook de warmste. Het uitverkochte dancefestival ging zaterdag gebukt onder een loden hitte. 22.000 bezoekers op een festivalterrein zonder al te veel schaduw: het Rode Kruis had de handen vol. Zo hadden veel festivalgangers last van een zonneslag en blaren op de voeten. "Er waren ook enkele kleine incidenten, zoals vechtpartijen", zegt woordvoerder Michaël Vanden Heede van de politiezone Mira. "400 mensen kregen medische hulp van het Rode Kruis, tien van hen werden afgevoerd naar het ziekenhuis voor verdere verzorging."





Drie drugshonden

De drugscontroles waren nóg intenser dan vorig jaar. De politie zette samen met federale eenheden in totaal 180 agenten in. "En er waren drie drugshonden, waardoor we selectief mensen konden fouilleren", zegt Michaël Vanden Heede. "Van de 211 mensen die aan een fouille onderworpen werden, waren er 39 in het bezit van verdovende middelen. Ze mochten niet binnen. Volgende verboden middelen werden in beslag genomen: 42 joints, 6 gram cannabis, 23 xtc-pillen, 8,6 gram cocaïne, 4 gram speed, 5 gram mdma en 4 gram hasj. Er werd voor 5.575 euro aan onmiddellijke schikkingen opgelegd", aldus Vanden Heede. Vorig jaar mochten 48 mensen het festival niet binnen. "Die afname bevestigt voor mij dat de drugscontroles en de nultolerantie vruchten afwerpen", zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). "39 mensen op 22.000 die Hype-O-Dream niet binnen mochten, het is te verwaarlozen."





Verhuizen?

Opvallend: er zijn hardnekkige geruchten dat de zesde editie van Hype-O-Dream de laatste in de Gaverbeekhippodroom was. Het dancefestival zou (moeten) verhuizen. Althans, dat zeggen de geruchten. "We evalueren of Hype-O-Dream te combineren blijft met de hippische activiteiten", stelt burgemeester Vanryckeghem. "Want Hype-O-Dream, dat is ook twee weken opbouwen en een week afbreken. Maar voor alle duidelijkheid: we doen er alles aan om Hype-O-Dream in de hippodroom te houden", aldus de burgemeester. "Wij horen dat ook, dat we moeten verhuizen", beaamt medeorganisator Samuel Vanryckeghem. "Maar ook wij zullen er alles aan doen om de hippodroom als locatie voor ons festival te behouden. Het blijft onze gedroomde locatie."





Tot slot: de politie heeft tijdens de uittocht van het festival ook een verkeerscontrole in de buurt van de hippodroom gehouden. Er waren in totaal negen positieve alcoholcontroles, waarvan twee met onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. In één voertuig werd cannabis gevonden.