Zon en aangenaam warm 28 augustus 2018

02u28 0

"We profiteren vandaag van een rustig en warm weer." Dat is het uitstekende nieuws dat we te horen krijgen uit de mond van onze Waregemse weerman Nicolas Roose van Noodweer Benelux. "Het kwik stijgt na de middag naar een aangename 23 graden. De wind waait zwak uit oostelijke richting. De wolkenvelden verminderen na de middag geleidelijk in aantal, waardoor de opklaringen breder worden. Ook 's avonds is het licht bewolkt. De weermodellen voorspellen geen neerslag, een meevaller om 's avonds in volle glorie ook het vuurwerk aan de stadionvijvers te kunnen bewonderen", aldus Roose. (LPS)