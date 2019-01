Zilverbergstraat deels onderbroken, door aanleg zijstraat Peter Lanssens

14 januari 2019

14u13 0

Een aannemer legt maandag 14 januari en dinsdag 15 januari een nieuwe zijstraat aan in de Zilverbergstraat in Desselgem. De Zilverbergstraat is ter hoogte van Baneik volledig onderbroken. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk. Wie toch in de buurt moet zijn, kan een door de aannemer voorziene omleiding volgen. Die loopt via de Gentseweg en via de Pitantiestraat en Schoendalestraat.