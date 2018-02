Ziekenhuis krijgt ijskap en speelkoffers 13 februari 2018

Het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes-ziekenhuis is dankbaar. Dankzij OIGO (Opgeven Is Geen Optie) - een vzw die een bijdrage levert in de strijd tegen kanker - en allerhande giften kon de borstkliniek een dubbele ijskap met een waarde van zo'n 22.000 euro kopen.





Een behandeling met zo'n hoofdhuidkoeler beperkt de haaruitval bij patiënten die chemo krijgen.





Cyclo4Cancer, een vzw die wetenschappelijk kankeronderzoek onder de aandacht brengt, schonk twee informatie- en speelkoffers voor kinderen. Om hen speels te informeren en te betrekken bij de behandeling van familieleden met kanker.











(LPS)