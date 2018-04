Ziekenhuis heeft aardbeienautomaat 25 april 2018

02u36 0 Waregem In het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesziekenhuis kan je voortaan een bakje aardbeien kopen.

De firma Aardbeien Van Overbeke uit de Bessemstraat zette een automaat in de hal van het ziekenhuis. "Aardbeien zijn een gezond geschenk voor wie ziek is. Of je neemt een bakje mee naar huis, nadat je bij iemand op bezoek kwam", zegt Philip Van Overbeke (50).





Ook de werknemers van het ziekenhuis kunnen aardbeien kopen. In de automaat heb je 92 bakjes met aardbeien, elk van een halve kilogram. Een bakje kost 3,5 euro. Er zit een systeem in de automaat, die de firma laat weten hoeveel bakjes er al weg zijn en wanneer er moet aangevuld worden.





Het ziekenhuis heeft ook al een broodautomaat.





(LPS)