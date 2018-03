Ziekenhuis eist MRI-scanner RAAD VAN STATE GEEFT ONZE-LIEVE-VROUW LOURDES GELIJK PETER LANSSENS

01 maart 2018

02u37 0 Waregem Het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesziekenhuis in Waregem eist een eigen MRI-scanner en krijgt hierin steun. Want de Raad van State stelt nu dat zeven MRI's niet correct toegewezen zijn. "Mensen naar andere ziekenhuizen sturen, is niet praktisch en niet comfortabel", klinkt het in het Lourdesziekenhuis.

Een 'MRI-ronde' - waarbij de Vlaamse overheid een scanner aan AZ Glorieux in Ronse, AZ West in Veurne, Sint-Andries in Tielt, AZ Heilige Familie in Reet, AZ Sint-Jozef in Malle, Heilig Hart in Leuven en Sint-Franciscus in Heusden-Zolder toekende - krijgt kritiek. Want AZ Oudenaarde, Sint-Vincentius in Deinze en het Lourdesziekenhuis vielen uit de boot. "Het kan niet dat 38.000 Waregemnaren een MRI-scan niet in eigen stad kunnen laten doen", zegt medisch diensthoofd radiologie Jos Van Melkebeke. "Ze rijden nu onnodig ver. Terwijl we bedlegerige patiënten noodgedwongen met een ambulance vervoeren voor een MRI-scan. Plezant is anders. We spreken over duizenden scans per jaar."





Wachttijden

Bovendien lopen de wachttijden op. Voor niet dringende gevallen gaat het over drie tot vier weken. "Wat is niet dringend?", vraagt Van Melkebeke zich af. "Neem nu een vrouw met kanker in een borst, die met een MRI nagaat of er ook een tumor in haar andere borst zit. Ze zal niet sterven door enkele weken te wachten, maar het is mentaal zwaar. Dringende gevallen gebeuren dezelfde dag of binnen de week in een ander ziekenhuis, meestal in AZ Delta in Roeselare. Soms kan je niet anders dan een MRI doen. Dat is bij bepaalde aandoeningen zoals Multiple Sclerose zo. En bij kanker is de aflijning van een tumorletsel beter te definiëren met een MRI. Bovendien heb je bij een MRI geen stralen, wat bij een CT-scan wel het geval is. Een CT-scan kan soms ook gewoon te beperkt zijn. Neem nu een plotse verlamming na een trauma. Dan heb je een MRI nodig om bijvoorbeeld de samendrukking van het ruggenmerg te zien. En wanneer je zoiets niet meteen behandelt, kan je voor het leven verlamd zijn."





In ambitie afgeremd

Het Lourdesziekenhuis krijgt gelijk van de Raad van State. De toekenning van de MRI's gebeurde volgens de Raad 'à la tête du client'. "We boeken als ziekenhuis prima resultaten. Maar we worden nu door de overheid afgeremd in de zorg die we willen aanbieden. We zijn dat beu", klinkt het bij de directie. "Met uitzondering van AZ Glorieux in Ronse zijn alle ziekenhuizen, die een MRI kregen, kleiner dan Lourdes in Waregem", vult Jos Van Melkebeke aan. Er komt nu mogelijk een herverdeling van de zeven MRI's. "Het meest logische zou zijn dat federaal minister Maggie De Block een MRI voor élk acuut ziekenhuis inplant, zodat de Vlaamse overheid niet meer moet kiezen", zeggen Van Melkebeke en adjunct-directeur Noël Cierkens. "Zo wil ook Vlaams minister Jo Vandeurzen het trouwens. De Block moet hiervoor enkel het voorziene budget medische beeldvorming wat herschikken. We gaan er alles aan doen om een MRI te krijgen. Desnoods met nieuwe juridische stappen. Omdat de MRI's waarvan sprake nu illegaal gebruikt worden. Want sinds de Raad van State de planningsvergunning vernietigde, is ook de exploitatievergunning niet meer geldig. We geven de betrokken overheden nog tot de zomer de tijd"