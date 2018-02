Zesvoudig kandidaat-voorzitter Open Vld verongelukt in Chili 16 februari 2018

Christian De Stoop (86), zes keer kandidaat-voorzitter van Open Vld, is in januari om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Chili. De omstandigheden van het ongeval in de Chileense hoofdstad Santiago de Chile zijn nog onbekend. De Stoop was een excentrieke figuur en ex-bestuurslid van Open Vld in Waregem.





Het ongeval dateert van 28 januari, maar raakte nu pas bekend. Het lichaam van De Stoop werd afgelopen weekend gerepatrieerd. Christian De Stoop moest het in 2008 bij zijn zesde deelname aan de voorzittersverkiezing van de liberalen afleggen tegen Bart Somers.





Hij behaalde toen 7,89 procent maar toonde zich tevreden. Hij vond het alleen jammer dat er niet meer mensen waren komen stemmen. De Stoop vond ook dat Somers gelegitimeerd was als voorzitter.





"De Stoop dacht dat hij meer kans had om een mandaat in de wacht te slepen door zich op allerlei lijsten en voor allerlei lokale of nationale voorzittersverkiezingen kandidaat te stellen", zegt Gilbert Van Nuffel, oud-districtsvoorzitter voor Open Vld. "Dat is nooit gelukt. Hij was ook tegen het cordon sanitaire, hij wou zich profileren door een coalitie met Vlaams Belang niet uit te sluiten."





Xavier Wyckhuyse, fractieleider vor Open Vld in Waregem zag De Stoop al zo'n vier jaar niet meer in Waregem. "Ik had gehoord dat hij de laatste jaren aan het rondreizen was. Jammer dat hij op zo'n manier aan zijn einde moet komen". Christian De Stoop laat naast zijn levensgezellin Yolande drie kinderen en drie kleinkinderen achter. De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 17 februari om 11 uur in de dekenale kerk Sint-Amandus in Waregem. (AHK/PHT)