Zestien bomen aan Vijfseweg 31 augustus 2018

Er is al een tijdje een nieuw en ruim stationsplein voor het station, aan de kant Noorderlaan. Handig voor de vele voetgangers, al hebben sommige pendelaars wel opmerkingen dat de nadruk er te veel op beton ligt. "Er zit een groot bufferbekken onder het stationsplein, om er de waterhuishouding te regelen", zeggen schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V) en schepen van Openbare Werken Maria Polfliet (CD&V). "Hierdoor kan je geen bomen planten op het stationsplein. We voorzien er wel wat groen en een nog te bepalen kunstwerk. En belangrijk: op het uiteinde aan de kant van de Vijfseweg is er wél plaats voor zestien bomen. Die worden daar in september of uiterlijk begin oktober aangeplant." (LPS)