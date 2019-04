Zes vriendinnen eerden overleden vriendin Evi (25) met benefiet: 16.188,45 euro (!) naar kankeronderzoek Peter Lanssens

11 april 2019

20u31 12 Waregem Wow! De zes vriendinnen die op zaterdag 16 maart hun aan kanker overleden vriendin Evi Degrande (25) uit Waregem met een benefiet herdachten, hebben meer opgehaald dan ze ooit durfden dromen. De spelletjesdag in vrije basisschool De Wingerd in Bavikhove bracht 16.188,45 euro op.

Het geld gaat rechtstreeks naar het ‘laboratory for disease mechanisms in cancer’ (LDMC) aan de KU Leuven. Bewust, want Evi’s vriend Stijn Vereecke doctoreert er in kankeronderzoek. Vriendinnen Sofie Claerhout (25) uit Kortrijk, Siel Terryn (25) uit Kuurne, Jennifer Roelens (27) uit Bissegem, Fien Lamerand (25) uit Harelbeke, Laura Dewaele (25) uit Ingelmunster en Astrid Schaek (25) uit Bavikhove trokken donderdagavond zelf naar de afdeling oncologie van Gasthuisberg in Leuven om er de cheque officieel te overhandigen. Evi, die deel uitmaakte van hun vriendengroep ‘De Wuvetjes’, overleed op 24 maart 2018. De vrienden kozen voor spelletjes op ‘Beneviet’ - haar naam zat er in verwerkt – omdat Evi ook zelf heel graag gezelschapsspelletjes speelde. De spelletjesdag was een grandioos succes. Zo riep artiest Wim Opbrouck zelfs in een video op om massaal naar het benefiet te gaan op 16 maart. “We danken al onze sponsors, sympathisanten en spelers voor de prachtige steun. Zonder jullie was het niet mogelijk om Evi op zo’n hartverwarmende manier te herdenken”, zeggen de vriendinnen.