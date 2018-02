Zes maanden rijverbod voor coke achter stuur 13 februari 2018

Een jonge automobilist kreeg van de politierechter in Kortrijk een rijverbod van zes maanden en een boete van 800 euro omdat hij in september vorig jaar onder invloed van cocaïne reed. Jordy M. liep langs de Vijfseweg in Waregem tegen de lamp. Tot 10 maart mocht hij sowieso niet meer rijden omdat een arts hem in opdracht van het parket ongeschikt bevond om nog met de auto te rijden. Hij krijgt pas zijn rijbewijs terug als hij slaagt voor zijn theoretisch examen én kan bewijzen dat hij drugsvrij is. (LSI)