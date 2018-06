Zelfs met Hitler gelachen tijdens oorlog CABARETGEZELSCHAP DE ZINGENDE STERREN VIERT 75 JAAR JOYCE MESDAG

27 juni 2018

02u28 0 Waregem Het Waregemse cabaretgezelschap De Zingende Sterren in Waregem blaast 75 kaarsjes uit. Hun voorstelling met zang, dans en muziek strikt elk jaar 4.000 toeschouwers. "Alles wat je bij ons ziet, is van eigen makelij."

De Zingende Sterren kenden hun start in 1943, in volle oorlogstijd dus. "Tijdens de eerste voorstelling kropen stichters Magloire Loquet en Julien Bohez in de huid van Hitler en Goebbels", vertelt secretaris Rik Callens. "In hun stuk werd de spot gedreven met de Duitsers, wat de burgers hier toch wel erg konden appreciëren. Als er Duitsers in de zaal gezeten hadden, waren Magloire en Julien gegarandeerd de gevangenis in gevlogen, maar gelukkig is dat niet gebeurd."





Muziekclub





De afgelopen 75 jaar brachten De Zingende Sterren trouw elk jaar een komisch blijspel. Intussen telt de club 50 leden en elk jaar bekijken zo'n 4.000 toeschouwers hun fratsen op de planken. "We brengen ernstige humor. Een lach en een traan, dus. Maar wie komt kijken naar De Zingende Sterren beleeft gegarandeerd een amusante avond." In het cabaretgezelschap werd ook een dochtervereniging opgericht, muziekclub Ziltertaler Blaaskapelle. "Voor elke voorstelling brengt die harmonie een luchtig stuk, tussen de twee delen muziek in het thema van de voorstelling."





Actualiteit

Andere gezelschappen zouden al eens een kant-en-klaar stuk kopen, maar dat doen De Zingende Sterren niet. "We bepalen eerst welke acteurs willen meewerken aan de volgende voorstelling", zegt voorzitster Veerle Demunter. "Daarna schrijven we een stuk in functie van de mensen die meespelen. We verwerken er liefst ook wat Waregemse actualiteit in. Die keer toen voormalig burgemeester Guido Carron met zijn fiets ten val was gekomen op het Marktplein, bijvoorbeeld. In ons stuk leverde hem dat de bijnaam Guidon Carron op. Het maakt dat we dus wel unieke voorstellingen brengen."





75 jaar lid

Van de decors wordt elk jaar flink werk gemaakt. "Zo hebben we ooit een boot gebouwd van 2 meter hoog en 4 meter lang, die we konden laten rijden", zegt bestuurslid Tom Demunter. "Een andere keer bouwden we zelfs een raket waar vuurwerk uitkwam. We hebben een eigen repetitielokaal, en op onze zolder is er plaats om alle decors te bouwen en ook te stockeren."





Jan Callens, die ook in stadstheater Kunst & Eendracht actief was, was er van bij het begin bij. Hij kreeg intussen ook een medaille van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz voor zijn 75-jarig lidmaatschap.





"Ik stond 570 keer op scène", vertelt Jan trots. Vorig jaar speelde hij de laatste keer mee in het blijspel van De Zingende Sterren. Maar het acteren kan hij toch niet helemaal laten: in wzc De Meers waar hij nu verblijft, bracht hij intussen ook al een toneelstuk voor de medebewoners.





Dit najaar brengen De Zingende Sterren 'Nen beir van ne militair'. Meer info vind je op www.dezingendesterren.be.