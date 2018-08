Zelfs GAIA in de wolken ENKELE VALPARTIJEN, MAAR ALLE PAARDEN ONGEDEERD PETER LANSSENS

29 augustus 2018

02u40 0 Waregem "Een van de beste edities ooit", vat GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch de 171ste Waregem Koerse treffend samen. "Paardenleed bleef inderdaad uit", bevestigt ook de voorzitter, baron Philippe Casier. Zo'n 42.000 bezoekers genoten van het spektakel.

Er moest in tegenstelling tot vorig jaar geen enkel paard geëuthanaseerd worden. Meer nog: geen enkel paard raakte gewond, tot opluchting van iedereen. "Er waren enkele valpartijen, maar met een goeie afloop voor alle paarden, hier drink ik een goeie op. Weet je wat, ik drink er zelfs twee op", lacht Michel Vandenbosch. Eén jockey werd gewond afgevoerd, maar hij riskeert geen blijvende letsels.





Er waren trouwens ook geen incidenten op de hippodroom zelf. "Veiligheidsproblemen bleven uit", stelt een tevreden voorzitter Philippe Casier van de Koninklijke Waregemse Koersevereniging. Opmerkelijk: Casier bracht een eerbetoon aan eredirecteur Joseph Van den Broecke (83). "Ik dank Joseph voor de jarenlange inzet en het vele werk dat hij verzette. Hij verdient dat."





Klein minpuntje: ondanks twee extra ingangen was het gisteren drummen om binnen te raken. Met vooral aan de hoofdingang in de Holstraat wachtrijen tot na 15 uur. Het gevolg van scanners die soms blokkeerden, vaak omdat bezoekers hun inkomtickets met onvoldoende kwaliteit hadden uitgeprint. De files waren uiteindelijk een voetnoot, want Waregem Koerse was één groot feest. Het werd alsnog een zonovergoten editie. Iedereen wilde er bij zijn, zowel Jan met de pet als BV's zoals Miss België Angeline Flor Pua. Zij legde op het vlak van lokale aandacht wel de duimen voor Manon Vandemaele (17) uit Waregem. De finaliste van Miss West-Vlaanderen, dochter van Virginie Cnudde en Bjorn Vandemaele, speelde een thuismatch. "Veel mensen hier zeggen dat ze op mij gaan stemmen", straalt de kapster in opleiding. "Ik doe vooral mee om zelfzekerder te worden. O ja: wie op mij wil stemmen, stuur een sms met de boodschap MWV02 naar 6665", knipoogt Manon.





Vlaamse Ascot

We spotten gisteren de hele dag door nog heel wat andere BV's, zoals de tweelingbroers en gewezen sterrenchefs Stefan en Kristof Boxy, tv-chef Sofie Dumont en Vlaams mediafiguur Davy Brocatus. "Waregem Koerse is een West-Vlaams topevent met een internationale uitstraling, onze Vlaamse Ascot", stelt Stefan Boxy. Tot slot: het Franse paard Taupin Rochelais won voor het vierde jaar op rij de Grote Steeple Chase van Vlaanderen, een zonder meer unieke prestatie.