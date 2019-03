Zaakvoerder De Brasserie ontsnapt aan gevangenisstraf voor zwartwerk: rechter legt hem meer dan 14.000 euro boete op Siebe De Voogt

20 maart 2019

11u14 0 Waregem De zaakvoerder van De Brasserie in Waregem is in de Brugse rechtbank ontsnapt aan een gevangenisstraf van tien maanden voor zwartwerk. De rechter legde hem 14.400 euro boete op, waarvan hij de helft effectief moet betalen.

Op 12 april 2018 viel de sociale inspectie een eerste keer binnen in het restaurant op de Markt van Waregem. Twee werknemers bleken aan het werk te zijn in de zaal, terwijl ze door hun baas niet aangegeven waren in het dimona-systeem van de RSZ. Op 17 november volgde een tweede controle en opnieuw bleek één personeelslid in het zwart te werken. Karel G. kreeg na de eerste inbreuk een minnelijke schikking aangeboden van 3.000 euro, maar betaalde die niet. Nu hing hem een gevangenisstraf van 10 maanden boven het hoofd.

Hardleers

“In 2013 werd de beklaagde in Gent veroordeeld voor het niet aangeven van prestaties bij de RSZ. Ook in 2015 en 2016 werden al eens processen-verbaal opgesteld”, sprak de arbeidsauditeur vorige maand. “Deze man doet, ondanks alle waarschuwingen, gewoon voort. Hij ontweek zo voor 1.457 euro aan sociale bijdragen.” De rechter verplichtte Karel G. woensdagochtend dat bedrag terug te betalen. De gevorderde 10 maanden cel vond hij wel te zwaar. In plaats van de gevangenisstraf legde hij G. 14.400 euro boete op, de helft met uitstel. De man kwam nooit opdagen voor zijn proces. De Brasserie werd eind vorig jaar failliet verklaard.