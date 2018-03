Zaakvoerder Bananas filmde klanten op toilet OPGEPAKT VOOR MEER DAN 700 FILMPJES EN OOK KINDERPORNO ALEXANDER HAEZEBROUCK PETER LANSSENS

09 maart 2018

02u39 0 Waregem Zaakvoerder Christophe B. (52) van het populaire danscafé Bananas in Waregem zit sinds woensdag in de cel. De politie vond meer dan 700 filmpjes van klanten die hij via camera's in het toilet bespiedde, daarnaast had hij ook nog een collectie kinderporno die hij ook verspreidde. Dat bevestigt het parket. "Ik zag mezelf op die beelden op het toilet, ik was in shock", vertelt een slachtoffer.

Het gerucht dat klanten gefilmd werden op het toilet in Bananas, deed al langer de ronde in Waregem. Maar in januari al bleek er meer aan de hand toen Steffi Vanluchene (28) uit Wielsbeke zichzelf op camerabeelden zag bij de politie. Zaakvoerder Christophe B. kon zijn populaire danscafé nadien gewoon openhouden. Tot woensdag de politie hem in de boeien sloeg. Ze deden dat geen moment te vroeg, want Christophe B. zou normaal gisteren op het vliegtuig stappen naar de Dominicaanse Republiek.





Labels

"Ik ben maandag naar de politie moeten gaan", vertelt een slachtoffer. "Ze toonden me een filmpje waarop ik mezelf zag naar het toilet gaan, op haarscherpe beelden. Het was ronduit degoutant om te zien. Hij had ook screenshots van bepaalde filmpjes genomen en die in mapjes gestoken met labels als 'slipje' en 'decolleté'. Waarschijnlijk kon hij dan zelf makkelijker zoeken in zijn materiaal. Ik gok dat mijn beelden, afgaande op de kledij die ik aanhad en het feit dat de toiletten nog niet herschilderd waren, dateren van 2014."





Dat is het jaar dat Christophe de zaak samen met zijn kompaan, die in november uit de zaak stapte door gezondheidsredenen, overgenomen had. "Ondertussen heb ik nog verhalen gehoord van andere slachtoffers, als ik dat allemaal hoor dan vallen mijn beelden nog mee. Zelf heb ik in al die jaren nooit iets verdacht opgemerkt. Die camera's hingen blijkbaar vlak naast een lamp, en dat in donkere toiletten. Christophe was eigenlijk ook gewoon een maat van mij, hij heeft me nooit lastig gevallen. Het is enorm schrikken dat zo iemand uit je vriendenkring zich met zo'n zaken bezighield."





Man ontkent

Slachtoffer Steffi Vanluchene uit Wielsbeke die als eerste in januari al aan de alarm bel trok, reageert opgelucht nu bekend is dat de zaakvoerder opgepakt is. "Eindelijk kan ik weer rustig slapen, alleen jammer dat het zo lang moest duren", reageert ze. "Na mijn getuigenis heeft hij mij nog een berichtje gestuurd. Daarin zwoer hij dat hij niks verkeerd had gedaan en dat hij het jammer vond dat ik erover niet met hem ben gaan praten." Christophe B. bleef tot begin deze week de feiten staalhard ontkennen. "Hij had gevraagd aan een jongen om komend weekend over te nemen", vertelt een slachtoffer.





"Omdat hij dat niet zag zitten vanwege de verhalen over de camera's, antwoordde hij: 'Dat is allemaal overroepen en overdreven, dat klopt niet. Denk je nu echt dat ik zoiets zou doen?' Toen hij in een groepsgesprek op Facebook bleef ontkennen nadat ik mijn beelden heb gezien, kon ik mij niet meer inhouden. Ik vroeg hem: 'Dus er hingen geen camera's en er zijn geen beelden?'. Daarop antwoordde hij: 'Neen, ze hebben niks gevonden op mijn computer'."





De politie is nog steeds bezig om slachtoffers uit te nodigen om hen te confronteren met de beelden, ze zien er twee per dag. "Blijkbaar is het druk, want iemand die ik ken, kan pas volgende week langs."





Hoe het nu verder moet met het populaire danscafé weet ook eigenaar van het pand Gilbert De Clercq (71) niet. "Ik verhuur het al 30 jaar aan Brouwerij Haacht. Zij hebben alle rechten om te beslissen wat er verder gebeurt. Tot nu heb ik hen nog niet gehoord en laat ik alles op zijn beloop. Ik schrik als ik hoor wat daar is gebeurd, dat is compleet ontoelaatbaar."