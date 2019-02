Ygor brengt comedy in ’t Gaverke Peter Lanssens

18 februari 2019

10u19 1 Waregem Ygor komt naar Waregem. De stand-upcomedian uit Poperinge brengt op zondag 24 februari een act in de feestzaal van SO Gaverke in de Zeswegenstraat 120, voorafgegaan door een ontbijt. KWB en Femma Gaverke staan in voor de organisatie.

“Wie schuift er nu niet graag zijn voeten onder tafel voor een uitgebreid ontbijt, gevolgd door een ontspannend optreden van een nog te weinig gekende, maar leuke comedian”, zegt Koen Delie, voorzitter van KWB Gaverke. “Wie dat wil, sluit daarna af met een aperitief.” Het ontbijt start om 8.30 uur. Leden betalen zestien euro, niet-leden twintig euro. Kaarten zijn te krijgen via de bestuursleden. Meer info via naessens.luc@belgacom.net of op 0474/89.00.14.