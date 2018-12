Woningbrand kost 91-jarige man het leven: “Vader wou niet naar het rusthuis...” Hans Verbeke

24 december 2018

15u09 9 Waregem In zijn woning langs de Deerlijkseweg is maandagvoormiddag de 91-jarige Emiel Deketele om het leven gekomen bij een brand. Een thuisverpleger die de man kwam wassen, ontdekte de brand. De brandweer was er snel maar de brand was toen al zo zwaar ontwikkeld dat alle hulp te laat kwam. “Vreselijk, om je vader zo te moeten afgeven”, zegt zoon Marc. “Maar helemaal onverwacht komt dit nu ook weer niet. Hij wou niet naar het rusthuis en trachtte alles zelf te beredderen.”

Marc Deketele kreeg maandagmorgen een telefoontje van de thuisverpleger, die gewoonlijk langsgaat bij z’n alleenwonende vader in de Deerlijkseweg. “Er was brand, kreeg ik te horen, en het was ernstig”, vertelt Marc, in Waregem bekend als voorzitter van de waterpoloclub. “Ik ben onmiddellijk in m’n wagen gesprongen en hierheen gereden. De brandweer heeft mijn vader uit de woning gehaald en hem op het gras gelegd. Hij was al overleden en danig verbrand, vooral aan zijn borstkas. Z’n hoofd zag helemaal zwart. Dit is gewoon verschrikkelijk.”

Alles zelf doen

Marc krijgt een krop in de keel als hij vertelt over zijn vader. “Mariette, mijn moeder, woont al twee jaar in een woonzorgcentrum in Deerlijk. Ze was fysiek immobiel geworden, er was geen andere oplossing mogelijk. Hoewel vader zich intussen zelf ook met een rollator verplaatste, wilde hij echter niet weten van een verhuis. Hij bleef het liefst van al zelf alles beredderen. Nu en dan kom ik langs, om dan te ontdekken dat hij weer iets had uitgespookt. Vorige week nog, probeerde hij met alle geweld zijn kachel in gang te krijgen, het wilde hem maar niet lukken. Ik heb hem dan wat geholpen. Maar mijn broer en zus, noch ikzelf, kunnen hier natuurlijk constant in z’n omgeving zijn. Wat vandaag is gebeurd, komt eigenlijk niet helemaal onverwacht. Het is en blijft evenwel gruwelijk om je vader zo te moeten afgeven.”

Gissen naar de oorzaak van de brand

De brandweer werd bij aankomst geconfronteerd met zware woningbrand op de benedenverdieping. “Er was nogal wat rookontwikkeling”, zegt Piet De Vos van de brandweerpost Waregem. “Toch kregen we het vuur snel onder controle. Het blijft voorlopig gissen naar de juiste oorzaak van de brand, die grote schade aanrichtte in de woning. Een groot deel van de benedenverdieping is helemaal vernield, boven zal er allicht minstens rookschade zijn. Het parket van Kortrijk stelde een expert aan om de zaak te onderzoeken.

Het is voor de tweede keer in een kleine week dat het gehucht Nieuwenhove opgeschrikt werd door een zware brand. Vorige woensdag ging het magazijn van het chemisch bedrijf Matco in de vlammen op. En vandaag was er dus, luttele honderden meter verder, de brand met dodelijke afloop langs de Deerlijkseweg.

Vele jaren aan de slag in de textielsector

Slachtoffer Emiel Deketele en zijn echtgenote vierden in oktober laatst hun briljanten huwelijksjubileum, ze zijn dus 65 jaar gehuwd. Hij zou over exact een maand 92 worden. Emiel Deketele was amper 14 toen hij uit werken ging, als boerenknecht. Enkele jaren nadien koos hij zoals zovelen voor de textielnijverheid. Hij werkte achtereenvolgens bij Decraene in Deerlijk, Depraetere in Ingooigem, Furnico in Vichte en Concordia in Waregem. De laatste drie jaar van zijn loopbaan was hij onderhoudsman van de getouwen. De overledene was ooit een gepassioneerd duivenmelker. Het is nog niet duidelijk wanneer en waar de uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden.