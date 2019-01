Woensdag parkeerverbod op N43: aannemer reinigt straatkolken Peter Lanssens

15 januari 2019

Een firma reinigt op woensdag 16 januari de straatkolken (de putjes) op het traject van de Gentse- en Kortrijkseweg (N43) in Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve. Er is een gefaseerd parkeerverbod op de N43 in de deelgemeenten van Waregem, over een afstand van 10 kilometer. Het verbod loopt woensdag van 7 tot 16 uur. Er zal lokaal parkeerhinder zijn. Het doorgaand verkeer kan altijd blijven passeren, er zijn geen omleidingen. Het stadsbestuur van Waregem vraagt enkel om aandachtig te zijn bij het passeren op de plaats waar de firma aan het werk is. Na het reinigen van de straatkolken, neemt de aannemer de parkeersverbodsborden telkens weg.