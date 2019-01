Winterwoordennacht niet uitverkocht: waag uw kans Peter Lanssens

25 januari 2019

09u50 0 Waregem De zestiende Winterwoordennacht is in tegenstelling tot voorgaande edities van het festival nog niet uitverkocht. Winterwoordennacht verlaat het Oblatenauditorium van de kunstacademie en verkent nieuwe horizonten in het Biblab of vroegere bib, het aanpalende CC De Schakel, de Zuiderpromenade en de bib op de hoek van de Zuiderlaan en de Holstraat. Waardoor de capaciteit van Winterwoordennacht vergroot van 200 naar 350 toeschouwers.

Voor wie er nog bij wil zijn: er is nog een handvol tickets beschikbaar. Wie het evenement niet kent: de sleutel van het succes is de fijna mix van artiesten, auteurs, theatermakers en muzikanten. Zo treden op zaterdag 26 januari bekende namen op zoals schrijver Herman Brusselmans en frontman van Het Zesde Metaal Wannes Cappelle met Broeder Dieleman en Frans Grapperhaus. Er is ook opkomend talent zoals zussen Nelle en Dienne van Lili Grace met hun donkere pophit Dreamlover, het jazzcollectief Zandland met een mix van opwindende jazz en mijmerende Nederlandse teksten en het Gents hiphop collectief Okkupeerder. Het festival vat om 20 uur in CC De Schakel aan. Tickets kosten 15 euro of 11 euro voor wie jonger is dan 26 jaar. Info staat op www.winterwoordennacht.waregem.be.