Winter in Waregem haalt alles uit de (ijs)kast SHOPPINGWEEKENDS, OVERDEKTE SCHAATSBAAN EN BEZOEK VAN KERSTMAN Joyce Mesdag

01 december 2018

17u51 0 Waregem Een overdekte ijspiste, koopzondagen en kermisattracties om 'u' tegen te zeggen: het is maar een greep uit het spetterende aanbod waaraan u zich kan verwachten tijdens Winter in Waregem. "Ook Frieszella de ijskoninging komt langs", verklapt de organisatie.

De stad wordt om te beginnen al feestelijk aangekleed, met naast de traditionele kerstverlichting ook 270 kerstbomen, 3.250 meter rode loper en kerstmuziek in de straten. "Voornamelijk op vraag van de horeca wordt de kerstverlichting iets langer aangelaten, tot 1 uur 's nachts in plaats van 23 uur 's avonds", zegt schepen Kristof Chanterie (CD&V).

Geen betere plek om geld te verteiren in de eindejaarsperiode dan in Waregem, vinden de organisatoren van Winter in Waregem. "Er zijn vier shoppingweekends met koopzondagen: 9, 16, 23 en 30 december", zegt Adeline Bekaert Citycoach Waregem. "Tijdens twee weekends zal er ook extra animatie op het programma staan: 22 en 23, en 29 en 30 december. Het eerste weekend krijgen we de Kerstman en enkele kerstvrouwtjes op bezoek, het tweede weekend komt onder meer Frieszella de IJskoningin langs."

Eindejaarsactie

"De handelaars pakken ook nu weer uit met een eindejaarsactie waarmee we 8000 euro aan shopbudget wegschenken", zegt Hans Maddelein van Waregem Winkelstad. "In tegenstelling tot vorig jaar heb je nu stempeltjes nodig van verschillende handelaars op je kaartje. Op die manier doen we aan kruisbestuiving." De zaterdagmarkt verhuist tijdens Winter in Waregem naar Parking Olm. Om bezoekers te overtuigen om de markt daar ook te bezoeken, zal er een aankoopactie plaatsvinden.

De overdekte ijspiste, vorig jaar nog goed voor maar liefst 15.000 schaatsbeurten, gaat open op 7 december, met een optreden van het Nederlandse feestduo Gebroeders Ko. Met Cie Equinote is er een wintercircusvoorstelling op het grasplein aan CC De Schakel, waarbij vier acrobaten en vijf paarden indruk maken met hun halsbrekende toeren. Er zijn vier voorstellingen, tussen 19 en 23 december. Wie een ticketje (15 euro) wil, moet snel zijn want de voorstellingen zijn nu al bijna uitverkocht.

In Waregem Expo vindt een tweede editie van de Indoor Winterkermis plaats. De grootste nieuwigheid daar is dat volwassenen géén inkomticket moeten kopen. "Als met de kindjes komen, welteverstaan", zegt Delphine De Jaegher van Waregem Expo.

De Indoor Winterkermis is er van dinsdag 25 tot en met zondag 30 december, van 14 uur tot 21 uur. Tickets kosten 15 euro in voorverkoop en 20 euro aan de deur. "Daarvoor krijgen bezoekers nog steeds onbeperkt kermisplezier op een 20-tal attracties. We hebben dit jaar ook voor extra springkastelen gezorgd, omdat dat toch altijd een 'hit' blijkt bij kinderen."