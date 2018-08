Winkelstraten worden ook fietsstraten ZONE 30 KRIJGT BOVENDIEN FORSE UITBREIDING IN CENTRUM PETER LANSSENS

31 augustus 2018

02u39 0 Waregem De Markt en alle winkelstraten in hartje Waregem worden tegen midden oktober fietsstraten. Fietsers hebben er altijd voorrang. Bovendien wordt de zone 30 in het centrum fors uitgebreid.

Automobilisten afraden om het centrum te doorkruisen als ze daar niet moeten zijn en aanmoedigen om de ring rond Waregem (R35) te nemen. En automobilisten verplichten om trager te rijden. Dat is het doel van fietsstraten op de Markt en in de Stationsstraat, in de Stormestraat vanaf de rotonde met de Vennestraat en in de Holstraat, vanaf de Zuiderlaan. Opgelet: autoverkeer is er niet verboden. Fietsers hebben wel altijd voorrang en rijden over de breedte van de weg. Automobilisten steken geen fietsers voorbij. Borden en markeringen duiden de fietsstraten aan, die tegen midden oktober ingericht zijn. Het is de bedoeling om later dit jaar ook van de Noorderlaan (R35) een fietsstraat te maken. Dat wordt nog besproken met het agentschap wegen en verkeer (AWV).





Goed alternatief

De stad Waregem neemt zo in onze regio de leiding op het vlak van fietsstraten en doet het straks zelfs beter dan Kortrijk. De inhaalbeweging is logisch, fietsen zit in de lift in Waregem. "Uit tellingen blijkt dat op een weekdag gemiddeld 3.050 fietsers het centrum in- en uitrijden tussen 7 en 9 uur 's morgens", zegt schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V). "Dat is een stijging met 26 procent in vergelijking met 2015, toen er sprake was van gemiddeld 2.415 fietsers. Auto's weren doen we niét, handelaars hebben dan ook geen probleem met fietsstraten", zegt Chanterie. "We geven de voorkeur aan fietspaden, maar in sommige straten is er geen plaats voor", zegt Unizo-voorzitter Peter Van Luchene. "Fietsstraten zijn dan een goed alternatief."





Het blijft niet bij fietsstraten alleen. De zone 30 in het centrum wordt uitgebreid. Dat is vooral in de Noorder- en Westerlaan (R35), die momenteel heraangelegd worden, ingrijpend.





Rijweg smal

"Zo heb je voor het station nu aan beide kanten van de laan een ruim stationsplein", zeggen schepen Chanterie en schepen van Openbare Werken Maria Polfliet (CD&V). "De rijweg is er smal, dus hebben fietsers er altijd voorrang. De Westerlaan krijgt fietssuggestiestroken. De zone 30 maakt aan het verkeer, dat uit het centrum of uit de richting van Sint-Eloois-Vijve komt, duidelijk dat ze de Ooster- en Zuiderlaan moeten nemen als ze snel naar de autosnelweg E17 willen. De nieuwe Noorder- en Westerlaan zijn begin 2019 af. Om het gebied logisch af te bakenen, worden ook de Stationsstraat vanaf de Windelsstraat tot de Noorderlaan, de Molen- en Muizelstraat en de stukjes Duthoy- en Lebbestraat tussen de Westerlaan en Stormestraat zone 30."