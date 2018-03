Winkelen in Waregem heeft nieuw bestuur 01 maart 2018

De organisatie Winkelen in Waregem heeft een nieuw bestuur. Voorzitter is Hans Maddelein van Pearle Opticiens in de Stormestraat. Bestuursleden zijn Jan Huys van Caroline en Jurgen Vanthuyne van Cappuccino voor winkelgalerij Het Pand, Justine Vanryckeghem van Athena & Kids en Athena Mini en Stephanie Westyn van Terre Bleue voor de Stormestraat, Chantal Brouckaert van Franco-Belge en Marleen Deconinck van Plasman voor de Stationsstraat, Dominique Demesmaeker van By Getty voor de Holstraat, Laure Van den Broeke van Skinnovation en Dieter Degryse van Pizz'Arti voor de Zuidboulevard en Annick Geselle van Gutmann en Alexander Leroy van Markt 28 voor de Markt. Er is ook een andere frisse look met een nieuw logo en kleurrijke straatvlaggen. Winkelen in Waregem zal samen met citycoach Adeline Bekaert een marketing- en publiciteitsplan opmaken, de leegstand bestrijden, een digitaal platform voor handelaars ontwikkelen en meer aandacht hebben voor beleving met een meer kind- en familievriendelijke aanpak. (LPS)