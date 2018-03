Winkeldieven geklist 12 maart 2018

Vier Franse winkeldieven zijn afgelopen weekend voor de onderzoeksrechter in Kortrijk geleid. Ze konden worden geklist na een achtervolging op de E17 richting Frankrijk nadat ze betrapt werden bij een diefstal van voetbalshirts in sportwinkel Del Sport in Waregem. Het is nu aan de onderzoeksrechter om te beslissen of ze in de cel moeten blijven. De buit, voornamelijk voetbalshirts van de Spaanse topclub FC Barcelona, lieten de dieven achter op de parking van de winkel in Waregem. (LSI)