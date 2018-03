Winkeldieven aangehouden 16 maart 2018

De vier Franse winkeldieven die na een achtervolging op de E17 richting Frankrijk geklist konden worden nadat ze betrapt werden bij een diefstal in sportwinkel Del Sport in Waregem zijn door de onderzoeksrechter aangehouden.





Ze blijven dus een maand langer in de cel. De buit, voornamelijk voetbalshirts van de Spaanse topclub FC Barcelona, lieten de dieven achter op de parking van de winkel in Waregem.





Het onderzoek maakte al duidelijk dat ze ook toesloegen in de kinderkledijwinkel Saar & Sander in het Pand in Waregem en in totaal voor zo'n 3.500 euro buit konden maken. In hun wagen is ook kledij uit andere winkels gevonden maar verder onderzoek moet duidelijk maken waar dat vandaan komt.





