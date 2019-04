Win weekendje weg op wekelijkse markt Peter Lanssens

09 april 2019

15u01 0 Waregem Er zijn tijdens de ‘Week van de Markt’ verschillende acties op weekmarkten in onze provincie. Met als hoofdprijs telkens een weekendje weg, ter waarde van 300 euro.

In Waregem loopt de actie op woensdagnamiddag 10 april op het Kerkplein in Beveren-Leie en op zaterdagmorgen 13 april op de Markt in Waregem zelf. Je krijgt er per aankoop een bon. Vul die in en geef die af in een promostand op de markt. Er is niet enkel het weekendje weg, er zijn nog leuke prijzen. De trekking is woensdag om 17 uur in Beveren-Leie en zaterdag om 11.30 uur in Waregem. Ook de markt op Vichteplaats in Vichte sluit zich aan, op vrijdag 12 april. Waar je de invulbon in een urne in de ‘Anzegem-tent’ deponeert. De prijsuitreiking in Vichte is om 11.30 uur. Niet aanwezige winnaars worden nadien toch verwittigd. De ‘Week van de Markt’ wordt voor de derde keer gehouden. Er nemen 44 West-Vlaamse gemeenten deel. In 2012 waren er 33. In 2009 waren er 27.