Wij gingen proeven in De Houtsnip Joyce Mesdag

27 maart 2019

01u00 0

Na 30 jaar waait er een nieuwe wind door restaurant De Houtsnip. Jan Vandemeulebroucke, die tien jaar souschef was in het Waregemse restaurant, nam De Houtsnip recent over. Wij gingen eens proeven of je er met Jan als nieuwe chef-kok nog altijd even lekker kan eten.

Het is maandagavond als we er binnen stappen, een kalme avond zo blijkt. Jan kan de twee tafeltjes helemaal alleen aan, zowel in de keuken als in de zaal. Hij blijkt een eerder gereserveerde gastheer, maar na enkele mopjes van onze kant, wordt hij iets losser.

We krijgen niet meteen tijd om te zien welke drankjes er in de aanbieding zijn, want hij vraagt meteen of we met een aperitiefje willen starten. Daarom vragen we zijn advies bij die aperitiefkeuze. Mijn man gaat voor ‘The Herbalist Gin’ -heel lekker hoor ik- en ik voor de alcoholvrije witte wijn. (Ter info: voor een weddenschap mag ik tot de zomer niet drinken). Mijn glas blijkt absoluut geen aanrader te zijn, maar ik vermoed dat dat eerder aan het product ligt dan aan De Houtsnip. De lekkere Spaanse ham van wilde os, en het fancy type olijven waarvan ik de naam niet heb kunnen onthouden, lieten me mijn wijnteleurstelling bijna vergeten.

We gaan voor de Menu ‘Smaak’, een driegangenkeuzemenu. Je kan telkens uit twee gerechten kiezen, dus mijn man en ik besluiten gewoon telkens het andere gerechtje te kiezen. De twee voorgerechten waren meteen een schot in de roos: de cannelloni van Spaanse Serrano gevuld met koningskrab met limoenmayonaise, en krokante quinoa en raketsla on the side vormde voor mij de topper van de avond. De gevulde rolletjes waren enorm zacht van smaak, en die krokantjes op het bord zorgden voor een leuk contrast. Zo kan ik er wel gerust een aantal uit het vuistje binnenwerken voor de televisie. Mmmmm.

Mijn man kreeg twee huisgemaakte hartzwerikkroketten met eigenbereide tartaarsaus en ijsbergsla. Een gastronomische vleeskroket zeg maar, bereid zoals het moet: een smeuïg zachte vulling, en een korstje dat net krokant genoeg is om de vulling samen te houden. Ook dik in orde.

Met deze twee toppervoorgerechten waren we alvast goed gestart. Als hoofdgerecht heb ik de in hoeveboter gebakken skrei, met penne en bouillabaisse-saus gekozen. Op het eerste gezicht leek het mij een wat onlogische combinatie: vis met penne, met daaronder een laagje gestoofde worteltjes, oversprenkeld met garnaaltjes, maar dat bleek blijkbaar een goeie match te zijn. Minpuntje: op de menukaart stonden er ook nog schelpdieren bij, maar die heb ik niet gevonden in mijn bord.

Mijn man kreeg de saignant Limousin-runderhaas, met aardappelzalf en aardappelchips, bordelaisesaus, verse spruitjes en shiso. In de helft hebben we borden gewisseld, en ook zijn keuze bleek een goed uitgebalanceerde combinatie te zijn.

Als dessert kreeg mijn man de ‘Belle Hélène anno 2019’: vanilleroomijs (we gokken huisgemaakt, enorm zacht en lekker) met chocoladesaus en Poire Williams. Gezien mijn ‘geen-alcohol’weddenschap was ik aangewezen op het kaasbordje. Ik eindig normaal graag met iets zoets, dus dit was niet meteen mijn favoriet nagerechtje. De kazen vormden een brede waaier -voor elk wat wils bijna- en het brood was ook nu superlekker. Ook weer dik oké voor de fans van het ‘kaasbordje’.

Conclusie: kok Jan zal de naam van De Houtsnip wel eer blijven aandoen.

De Houtsnip

Posterijstraat 56

8793 Waregem

www.houtsnip.be

Wij betaalden 45 euro voor een Smaakmenu met drie gerechten.

Openingsuren: iedere middag (vanaf 12.00u) en avond (vanaf 18.30u) van vrijdag tot woensdag. Woensdagavond enkel op reservatie en dit voor groepen vanaf 10 personen.

Onze score:

Eten: 8/10

Bediening: 8/10

Comfort: 8/10