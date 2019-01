Whats App-groep of echt BIN voor Bilkhage na inbrakenreeks? Lieven Samyn

22 januari 2019



Er is grote interesse in en bezorgdheid over de veiligheid op de Waregemse wijk Bilkhage en omgeving. Dat maakte een toelichtingsvergadering in ontmoetingscentrum De Bilkhage maandagavond rond de eventuele oprichting van een nieuw Buurt Informatie Netwerk (BIN) overduidelijk. Er daagden zo’n 150 buurtbewoners op. “Een succes”, klinkt het bij de voorzitter van het wijkcomité Tony Van Den Hende. “Nu moeten we beslissen of we echt een BIN oprichten of ons beperken tot een Whats App-groep.”

De vergadering kwam er op vraag van het wijkcomité na een reeks inbraken net voor eindjaar op de wijk. “Op korte tijd een tiental inbraken”, aldus Tony Van Den Hende. “Telkens waren de dieven uit op geld en juwelen. Vaak werden ramen ingegooid en alles doorzocht, ook bij mij. Samenwerken om in de buurt een oogje in het zeil te houden en elkaar bij verdachte handelingen op de hoogte te brengen, is de bedoeling.”

Geen privémilitie

Op de vergadering kregen de aanwezigen van Luc Detollenaere en Christian Faria de Sousa van de politiezone Mira uitleg over wat een BIN is. “Geen privémilitie”, maakten ze duidelijk. “Wel een forum om in twee richtingen via SMS of e-mail nuttige informatie tussen politie, burger en lokale overheid uit te wisselen. Sociale controle, extra ogen en oren dus. Horen, zien en melden. Maar dringende meldingen moeten zo snel mogelijk naar 101 doorgebeld worden.” Voor de oprichting van een BIN zijn enkele coördinatoren nodig. Lidmaatschap kost 12 euro per jaar per lid. Er is ook de mogelijkheid om gratis een Whats App-groep op te richten maar daarbij is er geen ondersteuning van het Communicatie- en Informatiecentrum (CIC) van de politie.

Het is nu aan het wijkcomité om na een bevraging te beslissen welk systeem ingevoerd zal worden. Nut had de vergadering sowieso want de aanwezigen kregen er al enkele preventieve anti-inbraaktips en ze konden zich inschrijven om een bezoekje van een preventie-adviseur bij hen thuis te regelen.