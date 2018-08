Werken Posterijstraat bijna af 08 augustus 2018

02u39 0

De laatste fase van de heraanleg van de Posterijstraat in Sint-Eloois-Vijve start overmorgen. Op vrijdag en op maandag 13 augustus wordt de toplaag van het fietspad gegoten. Vanaf 14 augustus is de toplaag van het wegdek aan de beurt. Het is mogelijk dat de Schoendalestraat voor de kerk even wordt afgesloten. In de week van 20 augustus worden wegmarkeringen en verkeersborden geplaatst en heropent de Posterijstraat. Tot dan is er geen verkeer toegelaten. Er is een omleiding via de Emiel Clausstraat, Vijvestraat en Gentseweg. Fietsers volgen een kleinere omleiding via de Schoendalestraat, Koekoekstraat en Gentseweg. (LPS)