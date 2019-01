Werken in Wedagestraat, weg week dicht Peter Lanssens

Een aannemer voert van maandag 14 januari tot en met vrijdag 18 januari werken uit aan de grachten in de landelijke Wedagestraat. Die straat ligt tussen Nieuwenhove en Desselgem, bij Waregem. Er is tijdens de werken geen doorgaand verkeer mogelijk. De Wedagestraat is dicht, met uitzondering voor plaatselijk verkeer. De aannemer voorziet een omleiding. Omrijden gebeurt volgende week via de Spitaal-, Achter- en Leemputstraat.