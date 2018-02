Werken geluidsarm asfalt hervatten 21 februari 2018

02u39 0

De aanleg van geluidsarm asfalt op de Expresweg (N382) hervat op maandag 26 februari. Het type asfalt halveert tot de helft van het lawaai van het verkeer en maakt een geluidsmuur tussen de Expresweg en de Pijk-, Vlier-, Bote- en Repelstraat overbodig. De werken situeren zich op de N382 tussen de Renthuisstraat en Desselgemseweg, op het rijvak richting E17. Verkeer op de N382 blijft in beide richtingen mogelijk, maar wel telkens op één rijstrook tijdens de werken. Verkeer kan vanaf de N382 niet links afslaan naar de Duthoystraat. En vanuit de Renthuisstraat de N382 oprijden, kan ook niet. Fietsverkeer is verboden tijdens de werken. Fietsers die richting E17 moeten, rijden om via de Gentseweg (N43), Tapuitstraat en Desselgemseweg. Fietsers die richting N43 moeten, rijden om via de Jozef Duthoystraat, Pijkstraat, Groene Wandeling, Roterijstraat en Gentseweg. De werken duren bij goed weer tot dinsdag 20 maart. Het rijvak richting Wielsbeke kreeg in het najaar van 2017 al geluidsarm asfalt, eveneens in opdracht van het AWV. (LPS)