Werken aan verlichting: Liebaardstraat dicht Peter Lanssens

14 maart 2019

17u13 0

Een aannemer voert op woensdag 20 en donderdag 21 maart in opdracht van Fluvius werken uit in de Liebaardstraat in Desselgem. Er wordt gesleuteld aan bovengrondse elektriciteitsleidingen en de openbare verlichting, op een strook van de Liebaardstraat tussen de Nijverheidstraat en Gentseweg (N43). Er is op die strook van de Liebaardstraat in beide richtingen geen doorgaand verkeer mogelijk, komende woensdag en donderdag. Lokaal omrijden kan wel. Het wordt voor automobilisten trouwens ook opletten op de drukke gewestweg N43, waar de aannemer ter hoogte van het kruispunt met de Liebaardstraat met een versmalde rijweg werkt.