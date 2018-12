Wemel is nieuwe voorzitter Groen Peter Lanssens

12 december 2018

15u04 1 Waregem Omdat voorzitter Marij Vanlauwe vanaf januari als gemeenteraadslid zetelt, verkoos Groen een nieuwe voorzitter. Dat is Simon Wemel (34), docent pedagogie aan de Arteveldehogeschool in Gent en broer van Groen-kopman David Wemel in Kortrijk. Hij krijgt secretaris Gunther Heremans naast zich, van beroep treinbegeleider.

“We kijken naar het meerjarenprogramma van het CD&V-stadsbestuur uit. Er zullen daar groene thema’s in opgenomen worden. We houden de vinger aan de pols”, klinkt het. De verkozen gemeenteraadsleden voor Groen in de gemeenteraad zijn Hilde Malfait, Inge Vandevelde en Marij Vanlauwe. Tot slot: met Dirk Loosveldt vaardigt Groen een man met ervaring af, om in het Bijzonder Comité sociale dienst te zetelen. Het palmares van Dirk Loosveldt is indrukwekkend. Hij was 9 jaar ontvanger en 12 jaar secretaris in het OCMW in Waregem en 12 jaar directeur sociale dienst in het OCMW in Roeselare.