Weer protest tegen Blauwpoort

02u41 0 Waregem Er is protest tegen de mogelijke komst van regionaal bedrijvenpark Blauwpoort op de hoek van de E17 en N382. Een buurtcomité roept op om bezwaren in te dienen.

Er loopt tot 13 april een openbaar onderzoek rond het PRUP 'afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - herziening', waar Blauwpoort deel van uitmaakt. Het nieuwe PRUP ligt opnieuw voor, nadat de Raad van State drie jaar geleden het vorige vernietigde. Een buurtcomité roept in wijk De Biest en omliggende op om massaal bezwaarschriften in te dienen. Het comité trekt weer naar de Raad van State, als de provincie het nieuwe PRUP goedkeurt.





Het dossier kwam ook op de gemeenteraad. CD&V, Open Vld en N-VA steunen, Groen en sp.a zijn tegen. "Regionale bedrijven zorgen voor overlast op het vlak van luchtkwaliteit en geluid", zegt raadslid Mario Verhellen (sp.a). "En wat met het extra transport? De wegen zitten nu al vol? In Waregem is 30 procent van de bebouwde oppervlakte voor ondernemers, meer dan in gelijkaardige steden. En het aantal jobs bedraagt hier 104 procent van de beroepsbevolking. Bijkomende zijn dus niet nodig." Schepen van Economie Kristof Chanterie (CD&V) is niet akkoord. "Een studie van bureau Rebel toont aan dat de regio Waregem-Anzegem-Wielsbeke nood heeft aan 60 extra hectare voor bedrijven."





Groenbuffer

Seveso-bedrijven (gevaarlijke stoffen, red.) en transportbedrijven zijn niet toegelaten, een discotheek en slachthuis evenmin. Een groenbuffer tot 75 meter breed moet de woon- en leefkwaliteit van de Kleithoek- en Bieststraat verzekeren. De ontsluiting verloopt na de aanleg van een doorsteek via de Industrielaan en de door te trekken Bekaertlaan. Blauwpoort, met plaats voor zo'n twintig bedrijven, is niet voor meteen. Er komt eerst een 'Diverging Diamond Interchange' of vlecht op het op- en afrittencomplex van de E17-N382, waarbij verkeer er altijd links rijdt en zo minder verkeerslichten passeert, waardoor er minder files ontstaan. Die werkzaamheden starten ten vroegste in 2020.





