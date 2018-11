Weer procedure tegen komst bedrijvenpark VOKA BOOS OM EXTRA JAREN VERTRAGING VOOR BLAUWPOORT JOYCE MESDAG

22 november 2018

02u22 0 Waregem Er loopt een nieuwe procedure bij de Raad van State tegen de komst van bedrijvenpark Blauwpoort in Waregem, en dat kan opnieuw voor enkele extra jaren vertraging zorgen. VOKA reageert boos. "De verdere ontwikkeling van de regio wordt gehypothekeerd", klinkt het.

De komst van het bedrijvenpark Blauwpoort staat al jaren op het agenda, maar het dossier kreeg veel tegenwind. In 2012 trokken buurtbewoners naar de Raad van State tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het nieuwe bedrijventerrein Blauwpoort. Met succes, want het werd vernietigd.





"De provincie heeft het dossier toen bijgestuurd, door onder meer te stellen dat het bedrijvenpark er enkel kon komen nadat het op-en afrittencomplex aan de E17 aangepakt was", zegt Matthieu Marisse van Voka.





"Daarnaast liet het ook een studie uitvoeren naar de noodzaak van een dergelijk bedrijvenpark. Daaruit bleek dat de nood groot is. Er zou maar liefst 57 hectare nodig zijn om aan de vraag te voldoen."





Tijdverlies

Er kwam recent groen licht voor het RUP, maar buurtbewoners startten opnieuw een procedure bij de Raad van State tegen de plannen. "En daar zijn wij uiteraard niet blij mee", aldus Matthieu Marisse. "We kunnen hier jaren tijd verliezen. Bedrijven die anders in eigen streek zouden investeren, moeten nu uit noodzaak naar elders uitwijken. Dat is geen goeie zaak voor de welvaart in de regio. Hoe groot die ramp is, valt moeilijk in te schatten. Die gevolgen zullen maar binnen enkele jaren duidelijk worden." Het Waregemse bedrijf Renson is één van de firma's die interesse had in het nieuwe bedrijvenpark Blauwpoort, maar dat ging niet door.





"Omdat we niet op een uitspraak van de Raad van State wilden wachten destijds, zijn we uitgeweken naar Deinze. Dat is spijtig want we hebben altijd goed kunnen samenwerken met het stadsbestuur van Waregem, en ons bedrijf was er na al die jaren ook verankerd", zegt Dieter Heyman, business unit manager bij Renson. Naast de medewerkers die meeverhuizen naar Deinze, verwacht Renson op termijn nog eens 150 extra mensen nodig te hebben. "Op het moment dat een groeiende markt je dwingt uit te breiden, moet je snel reageren om de concurrentie voor te zijn."





Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) is een grote voorstander van de komst van Blauwpoort.





"Buren verzamelden 71 bezwaarschriften", zo zei hij vorige maand nog in onze krant. "Zes jaar geleden waren dat er nog 1.000. We willen met Blauwpoort geen multinationals lokken, maar regiobedrijven bereiken en hen laten groeien. Mijn hard bloedt als een bedrijf zoals ventilatiespecialist Renson een nieuwe site plant in Deinze omdat er in Waregem momenteel geen plaats meer is. Blauwpoort zou in twee maanden uitverkocht zijn."