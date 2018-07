Weer fikse voorraad vrachtwagenwielen gestolen 11 juli 2018

Het bedrijf Stas, een fabrikant van opleggers en aanhangwagens die gevestigd is langs de Flanders Fieldweg in Waregem, is het slachtoffer geworden van een bende die zich gespecialiseerd heeft in het roven van vrachtwagenwielen. Dat gebeurde afgelopen weekend. De daders knipten de omheiningsdraad door. Via die weg versasten ze hun buit. Evident is dat niet, want zo'n vrachtwagenwiel weegt makkelijk 200 kilogram. In totaal verdwenen liefst 50 wielen (velg + band). De waarde van de buit loopt in de tienduizenden euro's. De politie onderzoekt camerabeelden. Mogelijk gaat het om dezelfde daders die toesloegen bij Ghistelinck in Waregem in april, en bij Callant Trucks in Roeselare midden juni. Enkele dagen nadien gebeurde hetzelfde bij een MAN-garage in Geel. Daar verdwenen twaalf wielen. In dezelfde periode werden ook in Olen acht vrachtwagenwielen gepikt. (VHS)