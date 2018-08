Wedden op tablet en dan naar champagnebar ORGANISATIE ZET ALLES OP ALLES OM BEZOEKERS NOG MEER COMFORT AAN TE BIEDEN PETER LANSSENS

28 augustus 2018

02u28 0 Waregem De hippodroom ontvangt deze namiddag 40.000 mensen. De organisatie biedt de bezoekers nu nog meer comfort aan. Zo is er een nieuwe champagnebar en lopen er hostessen met tablets rond zodat je niet hoeft aan te schuiven om te wedden.

Oesters en cocktails

Eerste verandering dit jaar: feestzaal Red Path is afgebroken. "Waardoor er plaats is voor de extra publiekstent Kan Nejd's met champagne, oesters en cocktails", zegt coördinator Jan Van den Broecke. "Kan Nedj verwijst naar het paard van Guido Verkindere dat in 2007 de Grote Steeple Chase won. De nieuwe publiekstent is vrij toegankelijk."





Mobiel wedden

Tweede verandering: er lopen hostessen met tablets en printertjes rond zodat mensen ook mobiel kunnen wedden op de paardenrennen. De hostessen zal je wel enkel vinden op de weegplaats, de publiekszone aan de kant van de Holstraat. "Het is een extra service voor wie geen zin heeft om aan te schuiven", zegt Jan Van den Broecke. "Er zijn verder 130 vaste terminals verspreid over de hippodroom. En de bookmakers zijn er ook weer bij."





Drone op 45 meter

Derde verandering: er wordt nog meer op veiligheid ingezet. Met voor het eerst een bekabelde drone van G4S, die met een camera uren op 45 meter hoogte kan blijven hangen. "We zetten de drone in om te zien wat er gebeurt in het publiek en of er geen problemen zijn. Zo kunnen we nog sneller reageren als er zich iets voordoet. En de camera van de drone levert uiteraard ook prachtige beelden van de Koerse op, die kunnen we later gebruiken."





Polo's, jasjes en petjes

Vierde verandering: er is voor het eerst merchandising, donkerblauwe polo's, jasjes en petjes met het logo van Waregem Koerse. Ze zijn te koop in het secretariaat en in Ruitersweelde in de Holstraat. Een polo kost 30 euro, een windjack 45 euro en een pet 20 euro.





Extra WC's

Vijfde verandering: er is extra sanitair achter de tribune aan de kant van Beaulieu Center.